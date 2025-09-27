خبرگزاری کار ایران
دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تاریخی نیست، گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و رسانه، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید منتقل شود.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: برگزاری کنگره هشت هزار شهید گیلان اقدامی ارزشمند و نشانه پیشگامی این استان در اشاعه فرهنگ ایثار است.

حق‌شناس دفاع مقدس را الگویی ماندگار برای ملت ایران عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در کنار دشمن بعثی قرار داشتند، ملت ایران با اتکا به ایمان، رهبری و مقاومت توانست سرافراز از این آزمون بیرون آید.

وی با اشاره به رویکرد دوگانه غرب در مسائل بین‌المللی، گفت: رژیم صهیونیستی علی‌رغم حمایت‌های قدرت‌های غربی، در مجامع جهانی با اعتراض و بی‌اعتنایی مواجه است.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه و نهادینه شدن کتاب‌خوانی تأکید کرد و افزود: بدون فرهنگ مطالعه، جامعه در برابر جنگ نرم آسیب‌پذیر خواهد بود و باید تلاش مضاعف برای گسترش این فرهنگ صورت گیرد.

حق‌شناس بر نقش کنگره‌های شهدا در انتقال پیام ایثار و مقاومت تأکید و خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر تجلیل از شهدا، فرصتی برای رساندن پیام ایثار به نسل‌های آینده است.

وی افزود: برگزاری چند برنامه فاخر کفایت نمی‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید بستر خلق آثار هنری متنوع را فراهم کنند، چرا که هرچه تولیدات هنری بیشتر باشد، تأثیرگذاری بر افکار عمومی عمیق‌تر خواهد بود.

استاندار گیلان در پایان گفت: تاریخ معاصر نشان داده که غرب و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه جنایت کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است این حقایق با زبان هنر به مردم و نسل‌های آینده منتقل شود.

در این نشست همچنین از کتاب «عملداران عشق ۳» که بخشی از زندگی‌نامه شهدا و ایثارگران شاغل در استانداری گیلان را روایت می‌کند، رونمایی شد.

