فرماندار رشت:
حضور ارتش در صحنههای حساس کشور نماد همبستگی است
فرماندار رشت با تأکید بر نقش مؤثر ارتش در دوران دفاع مقدس گفت: حضور ارتش در صحنههای حساس کشور نماد ایستادگی و همبستگی است.
به گزارش ایلنا از رشت، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر شنبه در دیدار با فرمانده آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به نقش برجسته ارتش در دفاع از تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و گفت: ارتش همواره در کنار سایر نیروهای مسلح برای دفاع از انقلاب و آرمانهای نظام ایستاده است و در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی نیز حضوری مقتدرانه داشته است.
وی همچنین با قدردانی از خدمات ارتش در دوران شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: حضور ارتش در شرایط بحرانی و ملی، از امدادرسانی در بحران کرونا تا کمکرسانی در حوادث طبیعی، نشاندهنده روحیه ایثار، تعهد و خدمتگزاری این نهاد انقلابی است.
فرماندار رشت در ادامه، تعامل و همراهی نیروی دریایی به ویژه امیر لشنی را ارزشمند و وفاقآفرین خواند و افزود: این همکاریها نقش مهمی در تقویت امنیت، آرامش و توسعه شهرستان داشته و زمینهساز انسجام بیشتر میان دستگاههای اجرایی است.
میرغضنفری با تأکید بر لزوم گسترش همکاریهای بینبخشی میان نیروهای مسلح و مدیریت شهرستان، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای ارتش در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی میتواند زمینهساز پیشرفت شهرستان و ارتقای خدماترسانی به مردم باشد و باید این تعاملات مستمر و هدفمند ادامه یابد.