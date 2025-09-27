رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:
تخصیص بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای ملی و استانی لرستان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از تخصیص ۴۸۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای ملی این استان از ابتدای سال خبر داد و اعلام کرد که سهم لرستان ازتخصیص اعتبارات عمرانی استانی کشور با بیش از ۵۵ درصد و استان لرستان در صدر استانهای کشور قرار دارد
به گزارش ایلنا، سمانه حسنپور رو شنبه پنجم مهرماه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: از این میزان، ۳۰۱۴ میلیارد تومان به حوزه راه و ۸۱۷ میلیارد تومان به حوزه آب اختصاص دارد و مابقی اعتبارات مربوط به بخشهای آموزش عالی، بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ و گردشگری است.
وی با اشاره به پروژه آزادراه خرمآباد-بروجرد-اراک گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص داده شده و پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر برای آن هزینه شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان همچنین از تخصیص ۲۱۱۱ میلیارد تومان برای پروژههای استانی از طریق روش خرید اوراق مرابحه اسلامی و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص نقدی به صورت سرجمع ۸/۲ همت تخصیص ۶ ماهه اول خبر داد و یادآور شد: درحالی که میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی کشور ۲۰ درصد است، این رقم برای لرستان در شش ماهه اول سال به بیش از ۵۵ درصد رسیده که رکوردی قابل توجه در سطح کشور محسوب میشود.
حسنپور اظهار داشت: حال با جمع رقم ملی و استانی در ۶ ماهه اول با سرجمع ردیفهای ملی پیوست شماره (۱) و اعتبارات استانی، رقمی بالغ بر ۲/۷ همت تخصیصهای عمرانی در اختیار استان قرار گرفته است که باتوجه به رقم ۷/۸همت برای کل سال ۱۴۰۳، رقم قابل ملاحظهای است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از دستگاههای اجرایی شامل: شرکت آبفا، جهاد کشاورزی، استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری بروجرد، راهداری، آب منطقهای، ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، جهاد دانشگاهی، منابع طبیعی، دانشگاه آیتالله بروجردی، شیلات و علوم پزشکی خواست بر اساس صورتوضعیتهای تأییدشده، در پرداخت سریع تخصیصها اقدام کنند.
حسنپور با تأکید بر لزوم بازگشت نقدینگی به شبکه بانکی برای تداوم فرآیند خرید اوراق در سطح کشور، یادآور شد: این امر باعث حفظ منافع شبکه بانکی و تداوم همکاری آنها با استان میشود.