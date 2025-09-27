خبرگزاری کار ایران
تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و گردشگری لیسار تالش

تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و گردشگری لیسار تالش
کد خبر : 1692132
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: هماهنگی لازم برای ساخت پاسگاه محیط بانی و بازوی حفاظتی برای جلوگیری از خروج آب تالاب به سمت دریا انجام شده است.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به همراه مسئولان شهرستانی، از بخش‌های مختلف تالاب جوکندان شهرستان تالش، برای بررسی وضعیت زیرساخت‌های حفاظتی و گردشگری این منطقه بازدید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله محل ساخت بازوی حفاظتی، برای جلوگیری از خروج آب تالاب به سمت دریای خزر، جلب مشارکت عمومی در حفاظت از منطقه و تعیین تکلیف زیرساخت‌های گردشگری، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

اصغر خودکار افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم برای ساخت پاسگاه محیط‌بانی در منطقه تمشه‌لانه با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز انجام شد تا با حضور محیط‌بانان، نظارت و صیانت از منابع طبیعی منطقه به صورت مؤثرتری انجام شود. 

وی با بیان اینکه این منطقه به‌دلیل تنوع زیستی بالا و نقش حیاتی در حفظ اکوسیستم منطقه، به توجه ویژه‌ای برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی نیاز دارد، اضافه کرد: منطقه حفاظت‌شده لیسار با ۳۲ هزار هکتار وسعت، ۳ هزار متر ارتفاع از ساحل دریای خزر و برخورداری از تالاب جوکندان که هر سال پناهگاه هزاران پرنده مهاجر و جوجه‌آور است، یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند گیلان محسوب می‌شود.

