در تماس با ایلنا عنوان شد؛
اعتراض شوشیها به حذف ایستگاه راهآهن شوش در برخورداری از قطار ۵ ستاره فدک اهواز - مشهد
تعدادی از شهروندان شوش به حذف ایستگاه راهآهن این شهر در برخورداری قطار ۵ ستاره فدک از مسیر خرمشهر، اهواز به مشهد انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در حالی که مدیرعامل راهآهن از تردد منظم قطار پنج ستاره فدک در مسیر خرمشهر و اهواز به مشهد هر سه روز یکبار خبر میدهد، حذف ایستگاه راهآهن شوش از این مسیر، انتقادها و گلایههای مردم این شهرستان را دوباره زنده کرده است.
به گفته مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، این قطار لوکس که با هدف ارتقای کیفیت سفرهای ریلی و افزایش رفاه مسافران راهاندازی شده، از مبدا خرمشهر و اهواز حرکت میکند و در ایستگاههای اندیمشک، درود، اراک، قم، تهران، سمنان، شاهرود و نیشابور توقف خواهد داشت.
در همین رابطه تعدادی از شهروندان شوش در تماس با ایلنا، گفتند: ایستگاه راهآهن شوش به عنوان یکی از ایستگاههای قدیمی و مهم در مسیر ریلی اهواز - اندیمشک، از مسیر توقف این قطار حذف شده و ما با وجود قرار گرفتن بر سر راه اصلی، از خدمات این قطار پنج ستاره بیبهره ماندهایم.
آنها افزودند: سالهاست که راهآهن از مسیر این شهرستان عبور میکند، اما در تصمیمگیریهای کلان ریلی کشور، سهمی برای شوش در نظر گرفته نمیشود. این بیتوجهی نه تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه زمینهساز کاهش فرصتهای توسعه گردشگری و اقتصادی شهرستان شوش نیز شده است.
یک کارشناس حوزه حملونقل نیز که نخواست نامی از او برده شود، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شوش و قرار گرفتن آن در مسیر مستقیم اهواز - اندیمشک، توقف قطارهای مسافربری بهویژه قطارهای ویژه و لوکس در این ایستگاه نه تنها امکانپذیر است بلکه به افزایش ضریب بهرهوری شبکه ریلی جنوب کشور کمک خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که راهاندازی قطارهای پنجستاره گامی مهم در مسیر بهبود خدمات ریلی کشور محسوب میشود، انتظار میرود راهآهن جمهوری اسلامی با بازنگری در تصمیمات خود، عدالت حملونقل را رعایت کرده و مردم شوش را نیز از حق طبیعی بهرهمندی از این خدمات محروم نکند.
خبرنگار ایلنا در حال پیگیری این موضوع از طریق راهآهن منطقه جنوب است.