انسداد موقت تونل حیران در محور اردبیل ـ آستارا به دلیل تعمیرات

به گزارش ایلنا، تونل حیران واقع در محور مواصلاتی اردبیل ـ آستارا از روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ تا سه‌شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۰ به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم روشنایی توسط راهداران استان، مسدود خواهد بود.

بر پایه این اطلاعیه، طی این مدت تردد وسایل نقلیه از محور یاد شده از طریق راه انحرافی احداث‌شده انجام می‌شود و محدودیتی در جریان عبور و مرور وجود نخواهد داشت.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از شکیبایی و همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی، برنامه‌ریزی سفر و توجه به هشدارهای راهداران، از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنند.

