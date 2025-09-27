خبرگزاری کار ایران
سارقان حرفه‌ای موتورسیکلت در چنگ پلیس هندیجان/کشف ۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت و اعتراف به ۸ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی امروز با اعلام این خبر  گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ پس از انجام کارهای اطلاعاتی و تخصصی، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی موفق به شناسایی و دستگیری سارقان موتورسیکلت شدند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه سارقان در بازجویی فنی به ۸ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان معترف شدند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هندیجان در پایان از شهروندان خواست ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات ایمنی و بازدارنده هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با شماره گیری ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

