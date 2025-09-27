خبرگزاری کار ایران
مدیر ستاد دیه استان خبر داد:

آزادی ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد لرستان در شش ماهه سال جاری

مدیر ستاد دیه لرستان با اشاره به عملکرد ستاد دیه از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند که مجموع بدهی آنان حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایلنا، توکل شاکرمی روز شنبه پنجم مهرماه در آیین آزادی این زندانیان اظهار کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس، هفت زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند. 

وی مجموع بدهی این مددجویان را چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۵۰۰ میلیون تومان با کمک‌های بلاعوض خیرین، نیکوکاران و ستاد دیه تامین شد و چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز از طریق اعسار فراهم شد. 

مدیر ستاد دیه لرستان با بیان اینکه ستاد دیه همواره در تلاش است تا با مشارکت مردم نیک‌اندیش، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کند، گفت: این اقدام در آستانه هفته دفاع مقدس، هدیه‌ای ارزشمند برای خانواده‌هایی است که چشم‌انتظار بازگشت عزیزان خود بودند. 

به گفته شاکرمی برنامه‌های حمایتی ستاد دیه به مناسبت‌های مختلف همچون عید نوروز، ماه رمضان و آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و خیران می‌توانند با کمک‌های خود زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنند. 

مدیر ستاد دیه لرستان افزود: در حال حاضر ۱۱۶ نفر دیگر از زندانیان در استان واجد شرایط آزادی هستند که امید می‌رود باهمت نیکوکاران و مساعدت دستگاه‌های قضایی، گام‌های موثری برای آزادی آنان نیز برداشته شود.

