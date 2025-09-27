کتاب «قصههایی شیرین از خاطرات یک دهه شصتی» رونمایی شد
طی مراسمی با حضور نویسندگان و اصحاب قلم کتاب «قصههایی شیرین از خاطرات یک دهه شصتی» نوشته مریم خلیفا رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «قصههایی شیرین از خاطرات یک دهه شصتی» مجموعهای از پنج داستان کوتاه است که تلاش دارد وقایع و اتفاقات شیرین دوران کودکی و خاطرات مشترک دهه شصت را روایت کند؛ خاطراتی که مربوط به پدران و مادران امروز ماست.
این داستانها زندگی مردم شهر ارومیه در سالهای جنگ و دفاع مقدس، بهویژه سالهای بمباران و بحران از سال ۱۳۶۵ به بعد را زیر پوست جنگ به تصویر میکشند. قصههایی از زندگی قهرمانان کوچک و بزرگ بیادعای این شهر و دیار، که با زبان کودکانه، لحظاتی شیرین و گاهی پر از اضطراب، اما آکنده از امید و شادی را برای خواننده بازگو میکنند.
مخاطبان این کتاب کودکان امروز و دیروز هستند که بیتردید بخشهایی از خاطرات خود را در این داستانها خواهند یافت.
مریم خلیفا در این کتاب تلاش کرده تا گوشهای از دنیای زیبای کودکی خود را همراه با رویاها و آرزوهایش به ویژه برای نسلهای جوانتر به اشتراک بگذارد و این اثر را به تمام کودکانی تقدیم کند که هنوز کودکی را در دل و جان خود زنده نگه داشتهاند.
«قصههایی شیرین از خاطرات یک دهه شصتی» فرصتی برای مرور خاطرات نوستالژیک دهه شصت و شناخت بهتر فضای فرهنگی و اجتماعی آن دوران فراهم کرده است.