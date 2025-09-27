خبرگزاری کار ایران
۱۰ محکوم متواری در هندیجان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی هندیجان از دستگیری ۱۰ محکوم متواری در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی امروز شنبه ۵ مهر، در جزئیات این خبر گفت: در پی مطالبات عمومی و در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه، طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ماموران انتظامی کلانتری۱۱ موفق شدند ۱۰ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

سرهنگ سودانی ادامه داد: در اجرای این طرح یک نفر خرده فروش حرفه‌ای مواد مخدر نیز دستگیر و مقدار ۴۳ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با تاکید بر استمرار طرح‌های امنیت محله گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان از همه شهروندان خواست که برای ایجاد جامعه‌ای امن‌تر، هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

