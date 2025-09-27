به مناسبت پنجم مهرماه؛
سالروز شکست حصر آبادان؛ حماسهای ماندگار و مطالبات بر زمینمانده مردم
پنجم مهرماه یادآور یکی از نقاط عطف دفاع مقدس است؛ روزی که به فرمان امام خمینی (ره) محاصره آبادان شکسته شد و نخستین شکست سنگین ارتش بعث عراق رقم خورد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این روز تاریخی، نه تنها برگ زرینی در کارنامه ایثار رزمندگان و مردم جنوب است، بلکه نماد پیروزی اراده و ایمان بر تجهیزات و ماشین جنگی دشمن به شمار میآید.
در روزهای آغازین جنگ، آبادان و خرمشهر با حداقل امکانات نظامی در برابر هجوم گسترده ارتش بعث ایستادگی کردند. مردمی که هیچگاه جنگ را تجربه نکرده بودند، در مساجد و پایگاههای مردمی آموزش دیدند و به صفوف نبرد پیوستند.
روایتهای بسیاری از آن روزها در حافظه مردم باقی مانده است؛ از دوچرخهسواری که خبر نفوذ دشمن را به مقر سپاه رساند تا جوانانی که هر یک نخلی را سنگر خود کردند و با کمترین امکانات در برابر تانکهای دشمن ایستادند.
نخلستانهای ذوالفقاری صحنه نبردی شد که سرنوشت آبادان را تغییر داد. صدای زنده یاد آیتالله جمی از رادیو، امید را در دل مردم زنده نگه میداشت و داوطلبان از سراسر شهر همچون سیل به خط مقدم میپیوستند. در نهایت، اتحاد مردم و رشادت رزمندگان اسلام موجب شد دشمنی که برای اشغال آمده بود، شکست خورده و ناچار به عقبنشینی شود. این حماسه نقطه آغاز پیروزیهای بزرگتر در دوران دفاع مقدس بود.
بیش از چهار دهه بعد...
با گذشت بیش از چهار دهه از آن روزها، اگرچه یاد و خاطره شهدا و رزمندگان آبادان و خرمشهر همچنان در ذهن مردم زنده است، اما این شهرها هنوز هم با آثار و پیامدهای جنگ دست و پنجه نرم میکنند. زیرساختهای شهری و اقتصادی در بسیاری از بخشها ترمیم نشده و مشکلات معیشتی، اشتغال، خدمات درمانی، آب آشامیدنی و کشاورزی و حتی محیط زیست، زندگی مردم این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان معتقدند همانگونه که مقاومت مردم آبادان و خرمشهر زمینهساز پیروزیهای بزرگ در جبههها شد، امروز نیز توجه ویژه مسئولان به توسعه پایدار این شهرها میتواند الگویی برای قدردانی عملی از ایثارگران و خانوادههای شهدا باشد. مردمی که در خط مقدم دفاع از کشور ایستادند، سزاوار بهترین خدمات و بالاترین سطح رفاه و امنیت اجتماعی هستند.
سالروز شکست حصر آبادان فرصتی دوباره است تا علاوه بر گرامیداشت حماسه مقاومت، نگاهها به سوی مطالبات بر زمینمانده مردم این مناطق جلب شود؛ مردمی که همچنان با وجود همه سختیها، وفاداری خود به انقلاب و کشور را حفظ کردهاند و انتظار دارند مسئولان با برنامهریزی دقیق و اقدام عملی، آبادانی دوباره را به آبادان مقاوم بازگردانند.