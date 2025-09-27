خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبر داد؛

فوت 19 نفر در تصادفات رانندگی استان قزوین

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین گفت: در شهریورماه امسال 19 نفر در صحنه حوادث ترافیکی جان باختند و همزمان بیش از 24 هزار تماس و 6500 مأموریت توسط اورژانس استان ثبت شد.

به گزارش ایلنا از  قزوین، یوسف اکبری با ارائه گزارشی از عملکرد اورژانس در شهریور 1404 گفت: در این مدت، مجموع تماس‌های ثبت‌شده با مرکز اورژانس استان 24 هزار و 94 مورد بوده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، 1634 مورد مربوط به فوریت‌های حوادث ترافیکی و 4912 مورد مربوط به فوریت‌های غیرترافیکی بوده است. همچنین 1091 نفر از بیماران و مصدومان در محل حادثه درمان و 3694 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

اکبری ادامه داد: در شهریورماه، اورژانس هوایی 9 مأموریت انجام داده و مأموریت‌های اتوبوس‌آمبولانس و موتورلانس نیز در خدمت‌رسانی به بیماران نقش مهمی ایفا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که موتورلانس‌ها در 515 مورد به یاری بیماران شتافتند.

وی با اشاره به پدیده مزاحمت‌های تلفنی گفت: متأسفانه در این ماه 912 تماس غیرضروری و مزاحمتی با اورژانس ثبت شد که این امر روند خدمت‌رسانی به بیماران واقعی را با اختلال مواجه می‌کند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین همچنین از جان باختن 19 نفر در صحنه حوادث ترافیکی شهریورماه خبر داد و تأکید کرد: فرهنگ‌سازی برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش تصادفات جاده‌ای همچنان از مهم‌ترین ضرورت‌های حوزه سلامت و ایمنی جامعه است.

