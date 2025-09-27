به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، رضا خاکزاد نوازنده سرنا با اعلام این خبر اظهارداشت: استاد سیف‌الله فولادوند در حدود ۷۶ سالگی بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. او فرزند خانواده‌ای اهل موسیقی بود و از همان کودکی در کنار پدر خود که نوازنده سرنا بود، با نغمه‌ها و مقام‌های بومی لرستان آشنا شد.

وی گفت: استاد فولادوند طی دهه‌ها فعالیت هنری، در آیین‌های شادی و سوگواری منطقه، حضور قابل توجهی داشت و در برنامه‌های فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همایش‌های موسیقی نواحی نیز به اجرای آثار خود پرداخت. دوستان و هم‌نسلانش او را هنرمندی متواضع، بی‌ادعا و در عین حال توانمند در مقام‌نوازی معرفی می‌کنند.

خاکزاد افزود: مراسم خاکسپاری پیکر زنده‌یاد فولادوند یکشنبه (ششم مهرماه) در شهر درود لرستان برگزار خواهد شد.

