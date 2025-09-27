خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیف‌الله فولادوند نوازنده موسیقی مقامی لرستان درگذشت

سیف‌الله فولادوند نوازنده موسیقی مقامی لرستان درگذشت
کد خبر : 1691985
لینک کوتاه کپی شد.

سیف‌الله فولادوند از هنرمندان برجسته موسیقی مقامی لرستان بر اثر عارضه قلبی در ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، رضا خاکزاد نوازنده سرنا با اعلام این خبر اظهارداشت: استاد سیف‌الله فولادوند در حدود ۷۶ سالگی بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. او فرزند خانواده‌ای اهل موسیقی بود و از همان کودکی در کنار پدر خود که نوازنده سرنا بود، با نغمه‌ها و مقام‌های بومی لرستان آشنا شد. 

وی گفت: استاد فولادوند طی دهه‌ها فعالیت هنری، در آیین‌های شادی و سوگواری منطقه، حضور قابل توجهی داشت و در برنامه‌های فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همایش‌های موسیقی نواحی نیز به اجرای آثار خود پرداخت. دوستان و هم‌نسلانش او را هنرمندی متواضع، بی‌ادعا و در عین حال توانمند در مقام‌نوازی معرفی می‌کنند. 

خاکزاد افزود: مراسم خاکسپاری پیکر زنده‌یاد فولادوند یکشنبه (ششم مهرماه) در شهر درود لرستان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی