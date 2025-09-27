خبرگزاری کار ایران
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

مرمت و بازسازی 19 رشته قنات در استان قزوین

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از مرمت و بازسازى 19 رشته قنات در استان قزوین با هدف حفظ منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود نصیری، با اعلام این خبر افزود: از مجموع قنوات مرمت‌شده، 4 رشته با استفاده از اعتبارات استانی به مبلغ 23 میلیارد و 492 میلیون ریال و 15 رشته دیگر از محل اعتبارات ملی به مبلغ 55 میلیارد ریال و با مشارکت مردمی بازسازی شده‌اند.

نصیری با تاکید بر اهمیت قنوات به عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب کشاورزی، اظهار داشت: قنوات نقش بسزایی در توسعه پایدار کشاورزی دارند و مرمت و نگهداری آن‌ها می‌تواند به حفظ این منابع آبی کمک شایانی کند.

گفتنی است، مرمت این قنوات با نظارت مشاور قنوات و همکاری کارشناسان آب و خاک شهرستان‌ها و ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین انجام شده است. این اقدامات در راستای حفظ منابع آبی و حمایت از کشاورزان استان ادامه خواهد داشت.

