خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند
کد خبر : 1691973
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار اردبیل با صدور احکام جداگانه‌ای، رئیس و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را در استان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا،  مسعود امامی یگانه در این احکام، ابراهیم امامی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، عزیز حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار را به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و لطیف جهانی معاون مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری را به‌عنوان دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی منصوب کرد.

همچنین مهدی احمدی مدیرکل دفتر امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به‌عنوان رئیس کمیته امنیتی، سواد علیزاده مدیرکل حراست استانداری به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات، شهریار شیری آراسته مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به‌عنوان رئیس کمیته بازرسی و امور حقوقی، غلامحسین غاربی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و حسین بشیری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، به‌عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند.

بهنام محمدی معاضد مدیرکل امور اداری و مالی استانداری و وحید خلوصی مدیرکل ثبت احوال استان نیز به‌عنوان دیگر اعضای ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی