رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند

به گزارش ایلنا، مسعود امامی یگانه در این احکام، ابراهیم امامی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، عزیز حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار را به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و لطیف جهانی معاون مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری را به‌عنوان دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی منصوب کرد.

همچنین مهدی احمدی مدیرکل دفتر امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به‌عنوان رئیس کمیته امنیتی، سواد علیزاده مدیرکل حراست استانداری به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات، شهریار شیری آراسته مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به‌عنوان رئیس کمیته بازرسی و امور حقوقی، غلامحسین غاربی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و حسین بشیری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، به‌عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند.

بهنام محمدی معاضد مدیرکل امور اداری و مالی استانداری و وحید خلوصی مدیرکل ثبت احوال استان نیز به‌عنوان دیگر اعضای ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

