آتشسوزی کنترلشده در فرودگاه مشهد؛ تا ساعاتی دیگر
روابطعمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی در اطلاعیهای از آتشسوزی کنترلشده علفهای خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی در اطلاعیهای از آتشسوزی کنترلشده علفهای خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.
در این اطلاعیهای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علفهای هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پروازها بهوجود نمیآورد.
روابطعمومی فرودگاههای خراسانرضوی از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه مشهد درخواست کرده که نسبت به مشاهده دود ناشی از این حریق برنامهریزیشده، نگرانی نداشته باشند.