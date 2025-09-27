صدور حکم اعدام و حبس برای متهمان شبکه جاسوسی مرتبط با موساد و منافقین در کرج

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر صدور رای بدوی پرونده شبکه جاسوسی مرتبط با منافقین و رژیم صهیونیستی، گفت: بعد از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده شبکه جاسوسی مرتبط با گروهک منافقین و موساد در دادگاه انقلاب کرج رای پرونده صادر شد.

نحوه جذب اعضای شبکه

وی اضافه کرد: رای صادره مربوط به شبکه جاسوسی متشکل از ۲ نفر مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است؛ این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشور‌های همسایه غربی با سرپل نفاق و افسران سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و موساد ارتباط برقرار کرده، به عضویت آنها درآمدند و آموزش‌های مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه یابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابه‌های انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن دریافت کرده و اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام داده و فیلم آن را ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی را دریافت کردند.

فعالیت و بازداشت اعضای شبکه

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص ابعاد دیگر فعالیت این شبکه جاسوسی بیان کرد: این شبکه در حالی که برخی از آنها تحت تسلط و رصد امنیتی بودند در اردیبهشت ماه سال جاری ماموریت جدیدی مبنی بر حمله به یکی از مراکز نظامی در تهران دریافت می‌کنند؛ بدین منظور آموزش‌های مربوط به ساخت پرتابه انفجاری منحنی زن و همچنین مسیریابی و انتخاب نقطه پرتاب و همچنین انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی به آنها داده می‌شود و ابتدا با مستندسازی و ارسال فیلم و تصاویر از محیط پیرامون هدف نظامی مهم در تهران به منظور جاگذاری پرتابه، محل دقیق و مناسب برای جاگذاری پرتابه منحنی زن و مشرف به ساختمان هدف را با هدایت سرپل شناسایی و نقطه یابی کردند.

اقلام کشف شده از متهمان

وی متذکر شد: دو نفر از اعضای این شبکه پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر شده و از طریق آنها ۲ نفر دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آنها در تهران مهمات و پرتابه‌های انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شده است.

اتهامات متهمان

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح نحوه رسیدگی و صدور رای مرتبط با این ۴ نفر گفت: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار گرفت.

صدور حکم اعدام و حبس

وی با اعلام شناسایی و دستگیری متهمان یک ماه قبل از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور اضافه کرد: پس از خاتمه رسیدگی در دادگاه و بر اساس رای بدوی، ۲ نفر از متهمان به اعدام و حبس و ۲ نفر دیگر نیز با توجه به نوع اتهام و نحوه اقدامات به حبس محکوم شدند؛ مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶ سال است.

رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد که رای صادره غیرقطعی بوده و در صورت فرجام خواهی محکومان، پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی آنها به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

