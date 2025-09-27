به گزارش ایلنا، جهانگیر جوانمرد، معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، در ادامه اجرای مصوبه نشست مجمع استانی نهادهای مردمی همکار با دستگاه قضایی، به منظور بررسی مشکلات احتمالی سازمان‌های مردم‌نهاد، از موسسه محک بازدید کرد.

در این بازدید، جوانمرد با جمعی از خیرین و فعالان موسسه دیدار و از نزدیک با چالش‌ها و موانع موجود آشنا شد. وی در جریان بازدید، بر اهمیت فعالیت سمن ها در سامانه جامع نهادهای مردمی قوه قضائیه و بهره گیری از ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد و نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از بزه و حمایت از خانواده‌ها را مورد توجه قرار داد.

معاون قضایی دادگستری اردبیل همچنین شیوه‌نامه ابلاغی را تشریح و بر اهمیت بازاجتماعی‌سازی محکومان و جلوگیری از تکرار جرم تأکید کرد. از دیگر موضوعات مورد بحث، حمایت مالی و معنوی از اطفال و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و حرفه‌آموزی برای این گروه‌ها بود.

جوانمرد در ادامه، بر لزوم ارتباط مداوم و مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای رفع موانع اداری و تسهیل تعامل با دستگاه‌های مختلف تأکید کرد.

