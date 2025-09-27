خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیدکل میراث استان خبرداد:

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه گردشگری در گلستان به‌مناسبت هفته گردشگری

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه گردشگری در گلستان به‌مناسبت هفته گردشگری
کد خبر : 1691830
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۵ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال در استان هم‌زمان با هفته گردشگری خبر داد.

به‌گزارش ایلنای گلستان، فریدون فعالی گفت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» بر اهمیت توسعه پایدار در گردشگری تأکید دارد؛ توسعه‌ای که هم به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی کمک می‌کند و هم رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی را به دنبال دارد.

وی افزود: در هفته ملی گردشگری، استان گلستان برنامه‌ریزی برای افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه گردشگری را انجام داده است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال است و برای ۱۰۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و ظرفیت اقامتی استان را برای ۴۲۵ نفر شامل ۴۸۱ تخت و ۱۱۲ اتاق افزایش می‌دهد. 

او با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح، بیان کرد: از مجموع پروژه‌ها، ۲۲ پروژه آماده بهره‌برداری و افتتاح هستند که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر ۴ هزار و ۲۲ میلیارد ریال است. برای ۶ پروژه از این تعداد، مبلغ ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این پروژه‌ها برای ۹۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۴۱۶ تخت و ۹۳ اتاق به ظرفیت اقامتی استان می‌افزایند. 

فعالی افزود: پروژه‌های قابل‌افتتاح شامل یک هتل، ۸ اقامتگاه بوم‌گردی، یک واحد خانه مسافر، ۳ واحد سفره‌خانه سنتی، یک واحد پذیرایی، ۳ دفتر خدمات مسافرتی و ۵ مزرعه گردشگری است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دارند. 

او در ادامه با تشریح پروژه‌هایی که در طول این هفته عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، گفت: سه پروژه گردشگری شامل ۲ اقامتگاه بوم‌گردی و طرح توسعه یک مجتمع گردشگری برای کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی برنامه‌ریزی شده است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بیان کرد: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بالغ‌بر ۱۸۰ میلیارد ریال است و پس از اجرا، زمینه اشتغال مستقیم ۸ نفر و اضافه شدن ۲۵ ظرفیت پذیرایی و ۶۵ تخت و ۱۹ اتاق به ظرفیت اقامتی استان را فراهم خواهد کرد. 

فعالی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها باهدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی و ایجاد اشتغال، نشان‌دهنده عزم استان برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی