به‌گزارش ایلنای گلستان، فریدون فعالی گفت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» بر اهمیت توسعه پایدار در گردشگری تأکید دارد؛ توسعه‌ای که هم به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی کمک می‌کند و هم رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی را به دنبال دارد.

وی افزود: در هفته ملی گردشگری، استان گلستان برنامه‌ریزی برای افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه گردشگری را انجام داده است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال است و برای ۱۰۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و ظرفیت اقامتی استان را برای ۴۲۵ نفر شامل ۴۸۱ تخت و ۱۱۲ اتاق افزایش می‌دهد.

او با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح، بیان کرد: از مجموع پروژه‌ها، ۲۲ پروژه آماده بهره‌برداری و افتتاح هستند که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر ۴ هزار و ۲۲ میلیارد ریال است. برای ۶ پروژه از این تعداد، مبلغ ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این پروژه‌ها برای ۹۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۴۱۶ تخت و ۹۳ اتاق به ظرفیت اقامتی استان می‌افزایند.

فعالی افزود: پروژه‌های قابل‌افتتاح شامل یک هتل، ۸ اقامتگاه بوم‌گردی، یک واحد خانه مسافر، ۳ واحد سفره‌خانه سنتی، یک واحد پذیرایی، ۳ دفتر خدمات مسافرتی و ۵ مزرعه گردشگری است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دارند.

او در ادامه با تشریح پروژه‌هایی که در طول این هفته عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، گفت: سه پروژه گردشگری شامل ۲ اقامتگاه بوم‌گردی و طرح توسعه یک مجتمع گردشگری برای کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بیان کرد: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بالغ‌بر ۱۸۰ میلیارد ریال است و پس از اجرا، زمینه اشتغال مستقیم ۸ نفر و اضافه شدن ۲۵ ظرفیت پذیرایی و ۶۵ تخت و ۱۹ اتاق به ظرفیت اقامتی استان را فراهم خواهد کرد.

فعالی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها باهدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی و ایجاد اشتغال، نشان‌دهنده عزم استان برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

