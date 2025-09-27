مدیدکل میراث استان خبرداد:
افتتاح و کلنگزنی ۲۵ پروژه گردشگری در گلستان بهمناسبت هفته گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان از بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۵ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال در استان همزمان با هفته گردشگری خبر داد.
بهگزارش ایلنای گلستان، فریدون فعالی گفت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» بر اهمیت توسعه پایدار در گردشگری تأکید دارد؛ توسعهای که هم به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی کمک میکند و هم رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی را به دنبال دارد.
وی افزود: در هفته ملی گردشگری، استان گلستان برنامهریزی برای افتتاح و کلنگزنی ۲۵ پروژه گردشگری را انجام داده است که مجموع سرمایهگذاری آنها بالغبر ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال است و برای ۱۰۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و ظرفیت اقامتی استان را برای ۴۲۵ نفر شامل ۴۸۱ تخت و ۱۱۲ اتاق افزایش میدهد.
او با اشاره به پروژههای قابلافتتاح، بیان کرد: از مجموع پروژهها، ۲۲ پروژه آماده بهرهبرداری و افتتاح هستند که حجم سرمایهگذاری آنها بالغبر ۴ هزار و ۲۲ میلیارد ریال است. برای ۶ پروژه از این تعداد، مبلغ ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این پروژهها برای ۹۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۴۱۶ تخت و ۹۳ اتاق به ظرفیت اقامتی استان میافزایند.
فعالی افزود: پروژههای قابلافتتاح شامل یک هتل، ۸ اقامتگاه بومگردی، یک واحد خانه مسافر، ۳ واحد سفرهخانه سنتی، یک واحد پذیرایی، ۳ دفتر خدمات مسافرتی و ۵ مزرعه گردشگری است که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای گردشگری استان دارند.
او در ادامه با تشریح پروژههایی که در طول این هفته عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، گفت: سه پروژه گردشگری شامل ۲ اقامتگاه بومگردی و طرح توسعه یک مجتمع گردشگری برای کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی برنامهریزی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان بیان کرد: حجم سرمایهگذاری این پروژهها بالغبر ۱۸۰ میلیارد ریال است و پس از اجرا، زمینه اشتغال مستقیم ۸ نفر و اضافه شدن ۲۵ ظرفیت پذیرایی و ۶۵ تخت و ۱۹ اتاق به ظرفیت اقامتی استان را فراهم خواهد کرد.
فعالی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژهها باهدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت زیرساختهای اقامتی و ایجاد اشتغال، نشاندهنده عزم استان برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی و بینالمللی است.