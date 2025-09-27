استاندار فارس مطرح کرد؛
اعلام آمادگی برای میزبانی از مهمترین رویداد سینمایی ایران در فارس
مدیرکل فرهنگ فارس: شیراز میزبان بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر میشود
استاندار فارس با هدف بررسی ظرفیتهای استان فارس برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، میزبان دبیر این جشنواره بود.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری، در این دیدار با استقبال از پیشنهاد میزبانی استان از بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر گفت: استان فارس با برخورداری از زیرساختهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، آمادگی دارد تا میزبان مهمترین رویداد سینمایی کشور باشد.
استاندار فارس، با اشاره به نقش مهم امنیت روانی در ایجاد انسجام اجتماعی اظهار داشت: از جامعه افسرده نمیتوان انتظار توسعه و پیشرفت داشت.
امیری افزود: دولت چهاردهم برای تحقق اهداف خود نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است و استان فارس با برخورداری از منابع انسانی و فرهنگی غنی، میتواند در این مسیر نقشآفرینی کند.
وی گفت: سینما ابزاری مؤثر برای بازآفرینی امید و تحکیم انسجام اجتماعی است و باید از ظرفیت آن بهدرستی بهرهبرداری شود.
رئیس شورای تأمین استان یادآور شد: برگزاری آیینهای سال نو در اماکن تاریخی و فرهنگی فارس و اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید نشان داد که مردم استان فارس، مردمی فرهیخته، فرهنگدوست و آماده پذیرش رویدادهای بزرگ هستند.
استاندار فارس همچنین با اشاره به تجربه موفق نشست دیپلماسی منطقهای در شیراز و نشست گروه دوستی ایران و تاجیکستان، اظهار داشت: شیراز ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای فرهنگی و سینمایی کشور را دارد و میتواند نقش مؤثری در توسعه تعاملات فرهنگی ایفا کند.
بررسی منسجم و هدفمند نیازمندیها، اقدامات اجرایی نظیر اسکان، پذیرایی و جابهجایی مهمانان خارجی از دیگر تأکیدات استاندار فارس بود.
در این دیدار که مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر را همراهی میکرد، روند برنامهریزی، تعیین سهم استان، معرفی دبیر اجرایی و تشکیل ستاد استانی نیز بررسی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرد:برای نخستین بار پس از تهران، استان فارس میزبان بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
مهدی رنجبر با اشاره به رایزنیهای چند ماه اخیر میان ادارهکل فرهنگ فارس، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی کشور گفت: بر اساس توافقات انجامشده، امسال در ایام دهه فجر، شیراز میزبان بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
وی افزود: این رویداد با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان سینما شامل کارگردانان، فیلمنامهنویسان، بازیگران و دیگر دستاندرکاران برگزار میشود و تاکنون فیلمسازانی از ۳۵ کشور اروپایی، آسیایی و آمریکایی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردهاند.
به گفته رنجبر، جشنواره جهانی فیلم فجر معتبرترین جشنواره سینمایی منطقه به شمار میرود و در حاشیه آن نشستها، میزگردها و کارگاههای تخصصی نیز برگزار خواهد شد. او این اتفاق را فرصتی ویژه برای جامعه هنری و سینمایی فارس دانست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس نیز با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای میزبانی گفت: در ماههای اخیر چندین نشست با حضور مسئولان سازمان سینمایی کشور و دبیر جشنواره برگزار شد و حدود یک ماه پیش بازدیدی از پردیسهای سینمایی شیراز و زیرساختهای موجود انجام گرفت. در نهایت، توانمندیهای فارس برای میزبانی مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اکنون در حال تدوین تفاهمنامه میان استانداری فارس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم که بهزودی به امضای طرفین خواهد رسید.
رنجبر در پایان از حمایتهای استاندار فارس قدردانی کرد و گفت: اگر همراهی و پیگیریهای دکتر امیری نبود، تحقق این اتفاق بزرگ فرهنگی در شیراز ممکن نمیشد.