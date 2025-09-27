به گزارش خبرنگار ایلنا، تأخیر در اجرای پروژه‌های بزرگراهی و ضعف در شبکه‌های ارتباطی، رفت‌وآمد درون و برون‌شهری فارس را با مشکلات جدی مواجه کرده است‌.

بحران ترافیک در شیراز تنها در استان صف‌های طولانی خودرو در ساعات اوج تردد نیست؛ ریشه این مشکل در کمربندی‌های فرسوده‌ای است که به دل شهر کشیده شده‌اند، در آزادراه‌هایی است که پشت سد بودجه و بی‌انگیزگی بخش خصوصی متوقف مانده‌اند، و در مهاجرت و حاشیه‌نشینی گسترده‌ای است که به شبکه حمل‌ونقل فشار مضاعف وارد کرده است.

مرکز شهر شیراز این روزها با ترافیکی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که به گفته نماینده شیراز و زرقان در مجلس، ریشه‌ای چندبعدی دارد.

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با ایلنا معتقد است تمرکز برخی مشاغل از جمله پزشکان و اصناف خاص در نقاط محدود شهر، مهاجرت‌های گسترده و گسترش حاشیه‌نشینی، همگی در کنار کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، موجب فشار مضاعف بر شبکه ترافیکی شیراز شده‌اند. بنابراین، حل مشکل ترافیک تنها در گرو ساخت پل و جاده نیست و همه دستگاه‌ها باید متناسب با مسئولیت خود عمل کنند.

کمربندی شیراز؛ از رینگ بیرونی تا بزرگراه درون‌شهری

نماینده شیراز و زرقان تأکید کرد: کمربندی قدیمی شیراز که در گذشته نقش رینگ بیرونی شهر را ایفا می‌کرد، امروز به دلیل توسعه شهری در دل شهر قرار گرفته و عملاً به بزرگراهی درون‌شهری بدل شده است. این مسیر دیگر ماهیت کمربندی ندارد و باید به مدیریت شهری سپرده شود.

عضو هیأت رئیسه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به لزوم احداث رینگ دوم کمربندی شیراز از سیخ‌دارنگون تا کوار گفت: اجرای این طرح به‌ویژه در گردنه سینه‌سفید با رانش زمین و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای کشور مواجه شده و همین امر باعث تأخیر در تکمیل پروژه شده است.

شهرداری و مسئولیت فراموش‌شده در پروژه‌های کمربندی

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با انتقاد از کم‌توجهی شهرداری‌ها به پروژه‌های کمربندی گفت: شهرداری‌ها غالباً ترجیح می‌دهند طرح‌هایی را دنبال کنند که در سطح شهر دیده شود، در حالی که کمربندی‌ها می‌توانند بار اصلی ترافیک را از داخل شهر بردارند.

به گفته حسینی، در جلسات اخیر توافقاتی میان وزارت راه، شهرداری شیراز و وزارت دفاع شکل گرفته تا شهرداری در پروژه‌های کمربندی و آزادراه مشارکت کند. این همکاری منجر به کاهش بار ترافیکی شیراز و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد.

پروژه‌های نیمه‌تمام آزادراهی و نبود انگیزه سرمایه‌گذاران

به گفته حسینی، آزادراه شیراز ـ بوشهر و سایر پروژه‌های مشابه در استان فارس، به دلیل کمبود منابع مالی و نبود مشوق‌های کافی برای بخش خصوصی به کندی پیش می‌رود.

وی تجربه وزارت دفاع در ساخت قطعات آزادراه شیراز ـ اصفهان را نمونه‌ای دانست که به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و مشکلات دریافت عوارض، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بخش خصوصی تنها در صورتی حاضر به ورود جدی به چنین پروژه‌هایی است که از سودآوری آن اطمینان داشته باشد. تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت پروژه‌های کلیدی حمل‌ونقل فارس سرعت بگیرند.

حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش به خلف وعده وزارت راه درباره کلنگ‌زنی قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ بوشهر اشاره کرد و گفت: نمایندگان فارس در اعتراض به این تصمیم ناگهانی، از حضور در مراسم افتتاح خط هفت آزادراه خودداری کردند. اگرچه این اقدام منجر به توقف پروژه نشد، اما پیام روشنی درباره ضرورت پایبندی به تعهدات دولت در برابر مردم فارس داشت.

