به گزارش ایلنا،اکران بین‌المللی "رودخانه‌ها برنمی‌گردند" که از جشنواره Climate در انگلستان آغاز شد، در جشنواره بین المللی Cologne در شهر کلن آلمان ادامه پیدا خواهد کرد.

فیلم کوتاه داستانی "رودخانه‌ها برنمی‌گردند" به پخش‌کنندگی درگاه فیلم ایران به مدیریت علیمحمد اقبالدار توانسته است از بین ۵ هزار اثر رسیده از ۶۳ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره بین المللی «Frome International Cologne Film Festival» نظر مثبت داوران را جلب و به جمع اثربرگزیده برای داوری نهایی انتخاب شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است : «خانواده های روستایی که امرار معاش خود را از طریق ماهیگیری انجام میدهند و با ورود پساب های کارخانه به رودخانه، رودخانه آلوده شده و ماهی ها می‌میرند و ...»

امید شکریازی که فیلمنامه رودخانه برنمی‌گردند را نوشته، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم را نیز خودش انجام داده است.

امید شکریازی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: پس از سالها تجربه در رسانه ملی و تولید صدها فیلم مستند و گزارش خبری، تصمیم گرفته تا با ساخت این فیلم کوتاه وارد عرصه سینمایی داستانی شود.

شکریازی هدف از ساخت این فیلم را نشان دادن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به محیط زیست عنوان کرد.

وی افزود:در این فیلم تلاش شده است زندگی مردم یک روستا و مهمتر از همه، خانواده ای که امرار معاششان از آب و‌ماهیگیری است نشان داده شود که چگونه عدم توجه به محیط زیست فارغ از ایجاد مشکلات بهداشتی، میتواند تاثیر بسزایی در ایجاد آسیب های اجتماعی از جمله مهاجرت ،حاشیه نشینی ،بیکاری و… داشته باشد.

فیلم رودخانه‌ها برنمی‌گردند در روستای «دیگه» از توابع سردشت در کنار رودخانه زاب تولید شده است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه‌کننده: امید شکریازی، فیلمبردار: آرمین مرادی، صدابردار: بهرام پرهوده، صداگذار: علی مظفری، تدوینگر: هیوا امین نژاد، طراح گریم: گلاله رحمتی، عکاس و مدیر رسانه‌ایی: مهرداد تبریزی، دستیار کارگردان: هیرش محمدنژاد و مانی شکریازی، منشی صحنه: سروناز صمدی، طراح لباس: سحر قادری، دستیار تصویربردار: فردین احمدی، مدیر تولید: یاسین کریمی، گروه تدارکات: خالد امینی و جعفر مولودی، طراح پوستر: مریم مهدی زاده، بازیگران: فرزاد حسن میرزایی، روژان اسماعیلی، رونیا قادرپور، محمد یوسف پور، رحیم صداقت، هیمن نیک بین، هژه محمدزاده و عمر حسن نژاد

گفتنی است؛جشنواره بین المللی « Frome International Cologne Film Festival» در ( 30 اکتبر تا 4 نوامبر ۲۰۲۵ برابر با ۸ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ) در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/