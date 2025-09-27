به دلیل سوختگی شدید؛
دختر خردسال مسجدسلیمانی با بالگرد اورژانس به اهواز منتقل شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اورژانس هوایی با انجام یک عملیات اضطراری موفق، دختر بچهی ۴ ساله با سوختگی بالا را از مسجدسلیمان به اهواز انتقال داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی در تشریح جزئیات این مأموریت گفت: ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه، چهارم مهرماه، تیم اورژانس هوایی، از بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان به منظور انتقال فوری کودک مصدومی که به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی، نیازمند مراقبتهای تخصصی بود، به بیمارستان سوانح و سوختگی آیتالله طالقانی اهواز اعزام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: عملیات انتقال در ساعت ۱۷:۱۵ با موفقیت به پایان رسید و بیمار به بخش ویژه سوختگی بیمارستان طالقانی اهواز تحویل داده شد. تلاش هماهنگ تیمهای درمانی و اورژانس هوایی در این مأموریت در نتیجه این عملیات بسیار تاثیرگذار بوده است.
دکتر احمدی اظهار داشت: اورژانس هوایی بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام سلامت، نقش تعیینکنندهای در نجات جان بیماران در شرایط بحرانی دارد؛ بهویژه در مناطقی که دسترسی سریع به مراکز درمانی تخصصی امکانپذیر نیست، این خدمت ارزشمند با فراهم کردن امکان انتقال فوری مصدومان و بیماران بدحال، زمان طلایی درمان را حفظ میکند.