ترافیک سنگین اما روان در آزادراه قزوین-تهران؛ حد فاصل دانشگاه آزاد تا محمدیه

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در لاین جنوبی آزادراه قزوین-تهران حدفاصل دانشگاه آزاد باراجین تا محمدیه ترافیک سنگین اما روان داریم.

وی اضافه کرد: انتظار ما از رانندگان این است که حدفاصل طولی را رعایت کنند و ضمن رانندگی پراحتیاط سالم به مقصد خود برسند.

