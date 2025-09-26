رئیس پلیس راه استان خبر داد؛
ترافیک سنگین اما روان در آزادراه قزوین-تهران؛ حد فاصل دانشگاه آزاد تا محمدیه
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در لاین جنوبی آزادراه قزوین-تهران حدفاصل دانشگاه آزاد باراجین تا محمدیه ترافیک سنگین اما روان داریم.
وی اضافه کرد: انتظار ما از رانندگان این است که حدفاصل طولی را رعایت کنند و ضمن رانندگی پراحتیاط سالم به مقصد خود برسند.