«تصادف خونین در محور کرمانشاه–روانسر؛ ۴ کشته و ۳ زخمی بر جایگاه گذاشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام کرد: ساعت ۱۵ امروز جمعه ( ۴ مهرماه) حادثه برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر، بعد از قزانچی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ با حضور در محل و همراهی سایر نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه، ایمنی مسیر را برقرار نمودند.

متاسفانه در این حادثه ۴ نفر کشته و ۳ نفر مصدوم شدند که مصدومین توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

تاکنون پلیس راه استان کرمانشاه در ارتباط با این حادثه اظهار نظر نکرده است.

انتهای پیام/