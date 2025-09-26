خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«تصادف خونین در محور کرمانشاه–روانسر؛ ۴ کشته و ۳ زخمی بر جایگاه گذاشت

«تصادف خونین در محور کرمانشاه–روانسر؛ ۴ کشته و ۳ زخمی بر جایگاه گذاشت
کد خبر : 1691734
لینک کوتاه کپی شد.

برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر عصر امروز جمعه چهار کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام کرد: ساعت ۱۵ امروز جمعه ( ۴ مهرماه) حادثه برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر، بعد از قزانچی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ با حضور در محل و همراهی سایر نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه، ایمنی مسیر را برقرار نمودند.

متاسفانه در این حادثه ۴ نفر کشته و ۳ نفر مصدوم شدند که مصدومین توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

تاکنون پلیس راه استان کرمانشاه در ارتباط با این حادثه اظهار نظر نکرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی