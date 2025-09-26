۲ قلاده خرس در آمل تلف شد
سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: دو قلاده خرس قهوهای در آمل تلف شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار داشت: دو قلاده خرس قهوهای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه عصر روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله بهشدت مصدوم شدند و به مرکز تیمار و نگهداری حیاتوحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند.
وی افزود:با اقدامات دامپزشکی و مراقبتهای فوری، آسیبها ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش برای نجاتشان بینتیجه ماند.
ابراهیمی گفت: هر دو قلاده خرس به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.
وی تأکید کرد: پیگیریهای حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد. از جوامع محلی و شهروندان درخواست داریم با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش و خرس قهوهای بهعنوان یکی از گونههای در معرض تهدید جنگلهای هیرکانی نقشآفرینی کنند.