۲ قلاده خرس در آمل تلف شد

به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار داشت: دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه عصر روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم شدند و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند.

وی افزود:با اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌ها ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش برای نجاتشان بی‌نتیجه ماند.

ابراهیمی گفت: هر دو قلاده خرس به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.

وی تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد. از جوامع محلی و شهروندان درخواست داریم با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و خرس قهوه‌ای به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/