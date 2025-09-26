خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ قلاده خرس در آمل تلف شد

۲ قلاده خرس در آمل تلف شد
کد خبر : 1691692
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: دو قلاده خرس قهوه‌ای در آمل تلف شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار داشت: دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه عصر روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم شدند و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند.

وی افزود:با اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌ها ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش برای نجاتشان بی‌نتیجه ماند.

ابراهیمی گفت: هر دو قلاده خرس به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.

وی تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد. از جوامع محلی و شهروندان درخواست داریم با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و خرس قهوه‌ای به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی