توجه ویژه به روستاها در دولت چهاردهم/ شاخص مهاجرت معکوس در دستور کار است

به گزارش ایلنا، همتی در جلسه ای که با حضور مدیران کل دفاتر شهری، فنی و روستایی برگزار شد با تشریح طرح «حامی» افزود: بر اساس این طرح، برای هر استان فردی در سازمان شهرداری‌ها به صورت مستقل تعیین شده تا پیگیر امور مربوط به آن استان باشد.

در این نشست با حضور نماینده رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مهم‌ترین مسائل استان فارس در حوزه‌های فنی، شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

همتی با تأکید بر اهمیت توجه به روستاها خاطرنشان کرد: روستاها عموماً از مناطق کم‌برخوردار کشور هستند. یکی از شاخص‌های ۱۴گانه ارزیابی، موضوع مهاجرت معکوس است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ با تدبیر وزیر کشور و در چارچوب برنامه‌های معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سازمان شهرداری‌ها و معاونت عمرانی آمادگی دارند با بازدید میدانی از روستاها، دغدغه‌های مردم را از نزدیک بشنوند و در حد امکانات موجود کمک و مساعدت‌های لازم را انجام دهند.

نماینده رئیس سازمان شهرداری‌ها با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان فارس و کلان‌شهر شیراز گفت: استان فارس و شهر شیراز در سال گذشته با وجود مشکلات موجود، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی داشته‌اند و همپای سایر کلان‌شهرهای کشور حرکت کرده‌اند.

همتی در پایان از انجام رتبه‌بندی استان‌ها و کلان‌شهرها بر مبنای شاخص‌های عملکردی در مهرماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امید است با تلاش مجموعه استانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان فارس، شاهد ارتقای جایگاه این استان در سطح ملی باشیم.

انتهای پیام/