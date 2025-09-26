دبیر هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس انتخاب شد

به گزارش ایلنا، نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار در مجلس ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و حماسه‌آفرینان دفاع مقدس ۱۲ روزه، این ایام را نماد ایستادگی ملت ایران و فداکاری ایثارگران دفاع مقدس دانست.

غلامرضا توکل شوریجه، افزود: پاسداشت ایام دفاع مقدس، در کنار تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو، مسئولیتی ملی ،سیاسی و اجتماعی است.

توکل تصریح کرد: نظارت دقیق و قانونی بر انتخابات شوراها، تضمین‌کننده صیانت از حق‌الناس و اعتماد عمومی به روند برگزاری است.

سخنگوی هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس گفت: در نشست اخیر هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس، احسان خازن با رأی اعضای هیئت، به سمت دبیر انتخاب شد.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی احسان خازن از جمله مدیریت ارشد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت در سازمان صنایع و معادن فارس، متروی شیراز، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار فارس و برگزاری انتخابات‌های متعدد به عنوان فرماندار در چهار شهرستان استان پهناور فارس عنوان کرد: احسان خازن با تجارب متعدد مدیریتی در سطح ملی و استانی، روحیه انقلابی و سلامت نفس، فردی شایسته برای این مسئولیت است.

توکل شوریجه با تأکید بر استقلال کامل این هیئت از هرگونه وابستگی سیاسی- جناحی، افزود: دفاع از حقوق مردم خط قرمز هیئت نظارت است و هیچ‌گونه عدولی از حق‌الناس پذیرفتنی نخواهد بود.

دبیر هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس نیز ضمن قدردانی از اعتماد اعضای هیئت، گفت: انتخابات شوراهای اسلامی، جلوه‌ای از مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت شهر و روستای خود است و صیانت از آن توسط هیئت نظارت با رعایت اصول بی طرفی و پایبندی به قانون، وظیفه‌ای خطیر به شمار می‌رود.

احسان خازن،خاطرنشان کرد: هماهنگی کامل با اعضای هیئت نظارت، اجرای دقیق ضوابط و توجه ویژه به حقوق شهروندان، سه اصل بنیادین است که به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد تا اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات روزبه‌روز تقویت شود.

شایان ذکر است، تمامی مراحل نظارت بر انتخابات، تحت هدایت و هماهنگی سه نماینده عضو هیئت نظارت؛ شامل محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر به‌عنوان رئیس، اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستان‌های بیضا و سپیدان به عنوان نایب‌رئیس و غلامرضا توکل شوریجه نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار به عنوان سخنگوی این هیئت انجام خواهد شد.

