مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان گفت: امروز چهار نفر از اعضای یک خانواده ساکن یکی از روستاهای گردنه مروارید شهرستان کامیاران دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز جمعه اظهار کرد: این خانواده پس از بروز علائم، موضوع را به نیروهای اورژانس ۱۱۵ اطلاع دادند.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی و اکسیژنتراپی اولیه را در محل انجام دادند.
هدائی با اشاره به خطرات گاز مونوکسیدکربن که بیرنگ و بیبو است، از شهروندان خواست در فصول سرد سال نسبت به نصب و سرویس منظم وسایل گرمایشی توجه ویژه داشته باشند و از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند.