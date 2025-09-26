خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران

مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران
کد خبر : 1691676
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان گفت: امروز چهار نفر از اعضای یک خانواده ساکن یکی از روستاهای گردنه مروارید شهرستان کامیاران دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.

به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز جمعه  اظهار کرد: این خانواده پس از بروز علائم، موضوع را به نیروهای اورژانس ۱۱۵ اطلاع دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی و اکسیژن‌تراپی اولیه را در محل انجام دادند.

هدائی با اشاره به خطرات گاز مونوکسیدکربن که بی‌رنگ و بی‌بو است، از شهروندان خواست در فصول سرد سال نسبت به نصب و سرویس منظم وسایل گرمایشی توجه ویژه داشته باشند و از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی