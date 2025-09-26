مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران

به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز جمعه اظهار کرد: این خانواده پس از بروز علائم، موضوع را به نیروهای اورژانس ۱۱۵ اطلاع دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی و اکسیژن‌تراپی اولیه را در محل انجام دادند.

هدائی با اشاره به خطرات گاز مونوکسیدکربن که بی‌رنگ و بی‌بو است، از شهروندان خواست در فصول سرد سال نسبت به نصب و سرویس منظم وسایل گرمایشی توجه ویژه داشته باشند و از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند.