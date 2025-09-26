به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: رهبر معظم انقلاب سینه سپر کرده‌اند تا مذاکره غیرخرمندانه و غیرشرافتمندانه صورت ‌نگیرد؛ به رهبر می‌گوییم ما مطیع هستیم و فرمایش شما را به جان ‌می‌خریم و تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم مذاکره غیرخردمندانه و غیرشرافتمندانه صورت نگیرد.

وی ادامه داد: گروه‌هایی در داخل کشور تلاش دارند جریان فکری جامعه و افکار عمومی به انجام مذاکره سوق دهند. باید با خود فکر کنیم و ببینیم مذاکره 10 سال پیش چه نتیجه‌ای دربرداشته است؟ ملت ایران ملتی غیور است، پس باید دنبال مذاکره غیرتمندانه باشیم.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب مستقیم با مردم‌ گفتگو کردند که این گفتگو پیام‌هایی برای ملت داشت بنابراین غاطبه ملت باید غیرتمندانه عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد هدف از مذاکره را برداشتن سایه جنگ ‌از سر ملت عنوان می‌کنند بنابراین ما حُسن ظن داریم که سایه جنگ از سر ملت برداشته شود. خداوند در آیه 60 سوره انفال فرموده است «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّهࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ» طبق این آیه باید خود را قوی کنیم تا دشمنان از ما بترسند.

حجت‌الإسلام سبحانی‌نیا اشاره کرد: برای حفظ وحدت اجتماعی همگان را به تبعیت از ولایت دعوت می‌‎کنیم و برای جلوگیری از تجزیه ایران، سرافرازی ملت و محافظت از انقلاب اسلامی راهی جز قوی شدن نداریم.

وی تأکید کرد: افرادی که درخواست مذاکره دارند، بهتر است به تمرکز بر قدرت هسته‌ای تمرکز کنند و از رهبر معظم انقلاب بخواهند استراتژی دفاعی خود را تغییر دهند.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه هفته دفاع مقدس جزو اتفاقات بسیار تاریخی و مهم است، تشریح کرد: در گذشته در کتاب‌های درسی شخصیت‌هایی را به عنوان شخصیت برجسته و فداکار به ما معرفی کردند که شایسته تجلیل بودند ولی بعد از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس و دفاع‌های متعدد که آخرین آن دفاع 12 روزه بود اسطوره‌هایی در کشور ظهور کردند که انسان متحیر می‌ماند که از کدام بیشتر تجلیل کند. در کشور ما اسطوره‌هایی مانند شهیدان فهمیده، حججی، حاج قاسم و باقری الگویی برای جوانان هستند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی عنوان کرد: با آغاز سال تحصیلی بالغ بر 15 میلیون دانش آموز در کلاس درس حاضر شدند بنابراین روح جدیدی به شهرها و روستاها دمیده شده است.

حجت‌الإسلام سبحانی‌نیا مطرح کرد: یک پیشنهاد برای مدیرکل آموزش و پرورش دارم؛ فرزندان ما امانت‌هایی در دستان شما و همکاران شما هستند، این فرزندان را همچون فرزندان خود بدانید و در جهت درست تربیت کردن‌ آنان دغدغه‌مند باشید. نگران‌کننده است که بشنویم در محیط مدرسه دختران و پسران نسبت به آموزه‌های دینی و اخلاقی بی‌توجه هستند، آموزش و پرورش باید معلمان خود را معتقد و ماهر تربیت کند تا فرزندان جامعه را درست تربیت کنند.

امام جمعه موقت قزوین ضمن بیان درخواستی از ستاد نمازجمعه گفت: وحدت اجتماعی مورد تأکید رهبری و خطیب نمازجمعه است که باید به مردم‌ منتقل شود بنابراین مطالبی که از سوی سخنران پیش از خطبه و خطیب نمازجمعه بیان می‌شود را باید به گوش مردم شهر برسانیم؛ برای همین از ستاد نمازجمعه درخواست دارم در جهت اطلاع‌رسانی با صداوسیمای استان و دیگر رسانه‌ها، همکاری بیشتری داشته باشند.

