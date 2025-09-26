صبح امروز اتفاق افتاد؛
پنج مصدوم ناشی از واژگونی پراید در محور هندیجان–دیلم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور هندیجان به دیلم خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۱۰:۵۳ صبح امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۴۷ محور هندیجان–دیلم دچار واژگونی شد که در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، مصدومان شامل چهار خانم به سنین ۱۰، ۱۰، ۳۶ و ۶۷ ساله و یک آقای ۷۴ ساله هستند. نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: پس از ارزیابی وضعیت جسمانی مصدومان، هر پنج نفر توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان بقیهالله دیلم منتقل شدند تا تحت مراقبتهای تخصصی قرار گیرند.