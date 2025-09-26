پنج مصدوم ناشی از واژگونی پراید در محور هندیجان–دیلم

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۱۰:۵۳ صبح امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۴۷ محور هندیجان–دیلم دچار واژگونی شد که در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، مصدومان شامل چهار خانم به سنین ۱۰، ۱۰، ۳۶ و ۶۷ ساله و یک آقای ۷۴ ساله هستند. نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: پس از ارزیابی وضعیت جسمانی مصدومان، هر پنج نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان بقیه‌الله دیلم منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

