کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای امروز (چهارم مهرماه) با افزایش حجم آلاینده‌ها در شرایط «ناسالم» و وضعیت هشدار آلودگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز جمعه افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۳ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۵ نیز گویای ناسالم و آلوده بودن هواست.

وی با بیان اینکه کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، بیان کرد: کیفیت هوا در سایر ۱۴ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه می‌شود پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند اما در روزهای آلوده باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.

محمودی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش مؤثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

به گزارش ایلنا، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو.آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.

