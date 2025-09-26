خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

گلستان با تصمیمات درست می‌تواند به قطب کشاورزی و صادرات کشور تبدیل شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان گفت: گلستان با تصمیمات درست می‌تواند به قطب کشاورزی و صادرات کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، کلید شکوفایی کشاورزی گلستان است.

به گزارش ایلنای گلستان، علیرضا نورانی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان گلستان در حوزه کشاورزی گفت: گلستان می‌تواند به قطب تولید و صادرات محصولات کشاورزی کشور تبدیل شود، به شرط آنکه تصمیمات کلان با نگاه توسعه صادرات و ارزش افزوده اتخاذ شود. 

وی گفت: بخش خصوصی آماده است در کنار دولت با سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی، مسیر توسعه کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان را هموار سازد. 

وی افزود: رفع موانع تأمین مالی و تسهیل دسترسی کشاورزان و فعالان اقتصادی به بازارهای داخلی و خارجی، نیازمند همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی است. ما انتظار داریم پیشنهادات این کمیسیون در تصمیم‌گیری‌های ملی و استانی لحاظ شود تا گلستان بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشاورزی کشور به دست آورد. 

وی افزود: سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، کلید شکوفایی کشاورزی گلستان است. دانشگاه‌ها باید پایان‌نامه‌ها را به سمت حل مسائل واقعی استان هدایت کنند و دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی در تحقق برنامه بهره‌وری دارند.

