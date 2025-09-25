عقاب آسیب دیده در اصفهان جراحی شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، مرتضی جوهری درخصوص انجام عمل جراحی عقاب آسیب دیده، گفت: عقاب صحرایی که دچار آسیب دیدگی از ناحیه بال چپ از سوی شکارچیان پرندگان شده بود، تحت عمل جراحی تخصصی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات و بررسی‌های اولیه شامل ویزیت توسط دامپزشک متخصص و تصویربرداری رادیولوژی ازمحل اندام آسیب دیده، تصمیم تیم پزشکی به انجام عمل جراحی منجر شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط‌زیست اصفهان اضافه کرد: این عمل جراحی سه ساعته در یکی از کلینیک‌های دامپزشکی شهر اصفهان با حضور و نظارت کارشناس و دامپزشک حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت و باتوجه به وضعیت مطلوب، پرنده به مرکز نگهداری حیات وحش اصفهان جهت گذران دوره درمان، انتقال یافت و تحت نظارت دامپزشک این مرکز قرار دارد.

به گفته جوهری، این پرنده پس از بهبود کامل و اطمینان از سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی خود در استان رهاسازی می‌شود.

