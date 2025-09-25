عقاب آسیب دیده در اصفهان جراحی شد
عقاب آسیب دیده ای که دوستداران طبیعت به اداره محیط زیست اصفهان تحویل داده بودند، در یک کلینیک دامپزشکی تحت عمل جراحی تخصصی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مرتضی جوهری درخصوص انجام عمل جراحی عقاب آسیب دیده، گفت: عقاب صحرایی که دچار آسیب دیدگی از ناحیه بال چپ از سوی شکارچیان پرندگان شده بود، تحت عمل جراحی تخصصی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام اقدامات و بررسیهای اولیه شامل ویزیت توسط دامپزشک متخصص و تصویربرداری رادیولوژی ازمحل اندام آسیب دیده، تصمیم تیم پزشکی به انجام عمل جراحی منجر شد.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیطزیست اصفهان اضافه کرد: این عمل جراحی سه ساعته در یکی از کلینیکهای دامپزشکی شهر اصفهان با حضور و نظارت کارشناس و دامپزشک حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت و باتوجه به وضعیت مطلوب، پرنده به مرکز نگهداری حیات وحش اصفهان جهت گذران دوره درمان، انتقال یافت و تحت نظارت دامپزشک این مرکز قرار دارد.
به گفته جوهری، این پرنده پس از بهبود کامل و اطمینان از سلامت، در زیستگاههای طبیعی خود در استان رهاسازی میشود.