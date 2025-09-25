دو خرس قهوهای در آمل بر اثر تیراندازی زخمی شدند
دو قلاده خرس قهوهای در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر تیراندازی دچار جراحت شدند.
به گزارش ایلنا، دو قلاده خرس قهوهای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله دچار جراحت شدید شدند.
پس از دریافت گزارش از جوامع محلی، یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای مردمی موفق به زندهگیری این دو خرس مصدوم شد و آنها را برای بررسیهای دامپزشکی و درمانهای اولیه به مرکز تیمار حیاتوحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل کرد.
بر اساس معاینات اولیه، گلوله به ناحیه کمر هر دو خرس اصابت کرده و شدت آسیبدیدگی در دست بررسی دقیقتر دامپزشکان قرار دارد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، اعلام کرد: پیگیریهای حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این تیراندازی در دستور کار قرار گرفته است.
اخبار تکمیلی درباره وضعیت درمانی خرسها و روند قضائی پرونده، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.