به گزارش ایلنا از یاسوج، جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور تمامی اعضای آن برگزار و اعلان شد که «پنجشنبه‌ها بدلیل ناترازی انرژی به عنوان روز تعطیل در این استان و ۲۰ استان دیگر کشور اعلام شده است با این تبصره که فعالیت‌ها بصورت دورکاری مدیریت شود تا روند کارها به‌طور مؤثر ادامه یابد."

براساس این تصمیم، "مدیران موظف اند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا فعالیت‌ها در این روز بصورت دورکاری پیش برود.»

انتهای پیام/