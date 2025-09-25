خبرگزاری کار ایران
در شورای برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد طرح شد:

ناترازی انرژی، پنجشنبه‌های ۲۰ استان کشور را تعطیل کرد

ادارات بصورت دورکاری مدیریت شوند

با تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، روز پنجشنبه ادارات ، نهادها و موسسات هر هفته بمنظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، بصورت دورکاری تعطیل رسمی اعلان شد و این تعطیلی برای ۲۰ استان دیگر کشور نیز اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا از یاسوج، جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور تمامی اعضای آن برگزار و  اعلان شد که «پنجشنبه‌ها بدلیل ناترازی انرژی به عنوان روز تعطیل در این استان و ۲۰ استان دیگر کشور اعلام شده است با این تبصره که فعالیت‌ها بصورت دورکاری مدیریت شود تا روند کارها به‌طور مؤثر ادامه یابد."

براساس این تصمیم، "مدیران موظف اند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا فعالیت‌ها در این روز بصورت دورکاری پیش برود.»

