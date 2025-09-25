حرکت ایران به سمت سالمندی پرشتاب است / کمیسیون تلفیق بودجه سازمان بهزیستی را به 2 برابر افزایش داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه شورای اجتماعی و شورای سالمندی استان مرکزی که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور و استاندار این استان برگزار شد، افزود: استان مرکزی سومین استان سالمند کشور بعد از استان‌های گیلان و مازندران است. نرخ باروری در این استان رو به پایین بوده و با سرعت زیاد به سمت سالمندی در حرکت است.

وی به مهمترین مشکلاتی که جامعه سالمندی با آن مواجه هستند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مشکلات قشر سالمند در چند محور کلیدی تعریف می‌شود. چالش‌های اقتصادی و معیشتی، انزوای اجتماعی و تنهایی، نبود سیستم مراقبت‌های بلندمدت، کمبود آموزش و آگاهی در حوزه سالمندی، موانع فیزیکی و محیطی در فضاهای شهری و عمومی و مشکلات سلامت روان از جمله مشکلات جامعه سالمندی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: فقدان زیرساخت‌های مناسب و کمبود خدمات تخصصی، چالش‌ جدی برای سالمندان ایجاد کرده و رفع این چالش‌ها نیازمند اقدامات فوری است. جامعه سالمندی نیازمند حمایت است و زیرساخت‌های موجود برای حمایت از سالمندان در استان مرکزی به شدت ناکافی است. قشر سالمند با کمبود مراقبت مواجه هستند و در این حوزه موانع محیطی و فضایی وجود دارد که باید محیط‌های عمومی برای استفاده سالمندان بهینه‌سازی شوند.

جمالیان به توسعه و گسترش مراکز جامع نگهداری سالمندی در استان مرکزی به عنوان گامی در جهت بهبود شرایط این قشر اشاره داشته و تصریح کرد: در این راستا خواستار ایجاد مراکز نگهداری با شرایط استاندارد و متناسب با نیازهای سالمندان هستیم. فضایی برای مشارکت فعال سالمندان در جامعه، نه تنها به نفع آنهاست، بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی کمک می‌کند. همچنین افزایش سواد سلامت و آموزش‌های مرتبط با سالمندی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی این قشر کمک کند.

وی خواستار تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی و مراکز نگهداری سالمندان شد و بیان داشت: درمانگاه تخصصی سالمندی در اراک در حال احداث است و تسریع در بهره‌برداری از آن یک ضرورت است. ضروری است درمانگاه و کلینیک تخصصی ویژه برای سالمندان در استان مرکزی ایجاد شود، زیرا این قشر از جامعه با بیماری‌های مزمن مانند فشار خون، چربی و مشکل شنوایی مواجه هستند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: همچنین برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی مختلف برای مقابله با بحران سالمندی بسیار ضروری است. سالمندان باید به‌عنوان یک اولویت ویژه در سیاست‌گذاری‌ها دیده شوند. از خدمات درمانی تخصصی گرفته تا برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، باید نیازهای خاص این قشر در مرکز توجه قرار گیرد تا آن‌ها بتوانند با کرامت و سلامت زندگی کنند.

جمالیان از تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از مستمری‌پردازی به فرصت‌آفرینی استقبال کرده و ابراز داشت: مجلس از این سیاست نوین حمایت کرده و بودجه سازمان بهزیستی در سال جاری افزایش یافته و از 1.6 درصد به 2.4 درصد رسیده است، اما این میزان همچنان ناکافی بوده و پاسخگوی نیازهای این مجموعه نیست. امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و برنامه‌ریزی دقیق سازمان بهزیستی، این بودجه به بهبود ملموس شرایط سالمندان و سایر گروه‌های هدف منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب بیمه بازنشستگان در استان مرکزی اشاره داشته و اضافه کرد: متأسفانه این استان از معدود مناطقی است که هنوز بیمه اکمل بازنشستگان را اجرا نکرده، در حالی که اکثر استان‌های کشور این مشکل را حل کرده‌اند. البته امروز در جلسه‌ای با همکاری بیمه کارآفرین، اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان پیگیری خواهد شد. اقتصاد سالمندان نیازمند نگاه ویژه است و باید حمایت‌های مالی بیشتر برای کاهش فشارهای اقتصادی این قشر اجرایی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس همچنین با اشاره به اینکه سالمندان در مقوله هزینه سلامت نیازمند حمایت هستند، گفت: شیوع بیماری‌های مزمن در میان سالمندان، از جمله دیابت، فشارخون، چربی خون و اختلالات بینایی و شنوایی، رواج دارد. ایجاد کلینیک‌های تخصصی برای رفع نیازهای پزشکی و درمانی سالمندان ضروری است و باید به صورت ویژه به مشکلات خاص این قشر رسیدگی کنند. هزینه‌های بالای درمان از مهم‌ترین موانع پیش روی سالمندان است.

جمالیان چنین بر نقش ورزش و فعالیت‌های اجتماعی در بهبود سلامت روان و کاهش انزوای سالمندان تأکید داشته و افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی هدفمند برای سالمندان طراحی و اجرا کنند. در این راستا نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه، بسیار مورد تأکید است. این اقدامات می‌تواند به کاهش مشکلات روحی و تقویت حس تعلق اجتماعی در میان سالمندان کمک کند.

وی ادامه داد: در راستای توانمندسازی شهر اراک برای کمک به سالمندان اقدامات خوبی انجام شده و در این راستا باید دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری به صورت ویژه پای کار بیایند. همچنین دبیرخانه شورای سالمندی در سازمان بهزیستی فعال است و انتظار می‌رود دستگاه‌هایی مانند شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر نهادها با جدیت به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

کمیسیون تلفیق بودجه سازمان بهزیستی را به 2 برابر افزایش داد

دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه گفت: کمیسیون تلفیق، بودجه سازمان بهزیستی را به 2 برابر افزایش داده تا کمکی به این سازمان باشد و بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف، کمتر مشکل داشته باشد. در خصوص فصل ششم برنامه هفتم توسعه، مجلس تکالیفی را مشخص کرده که انتظار است سازمان بهزیستی برنامه‌ زمان‌بندی شده‌ای در خصوص اجرای این تکالیف ارائه دهد، ارائه دهد.

نادرقلی ابراهیمی به وضعیت سالمندی در استان مرکزی پرداخت و افزود: مسائل در حوزه سالمندی و بهزیستی به دلیل اقدامات اشتباه گذشته است و بایستی برای حل مسائل به ریشه‌ و علل آنها بپردازیم. مسجد، مدرسه و خانواده 3 رکن اساسی در فرهنگ ایران هستند و درهم‌کنش این 3 رکن ضروری است. بحث‌ محله‌محوری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در واقع باید به تاریخ و ریشه و اصل خود متصل شویم.

وی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از امکانات و فرصت‌های موجود در کشور، ادامه داد: امکانات و فرصت‌های خوبی در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها بهتر استفاده کرد و نباید تمام اعتبارات را برای ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص داد. نباید تمام اعتبارات را برای ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص دهیم. استفاده از فرصت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های حوزه بهزیستی و سالمندی باید مورد توجه قرار گرفته و از آنها به نحو مطلوب استفاده شود. حمایت از تشکل‌ها در این راستا بسیار ضروری است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: نباید به مسائل تنها از یک زاویه نگاه کرد و لازم است از ظرفیت‌های خانواده و سالمندان به نحو احسن بهره‌برداری کنیم. درباره نامگذاری شهر اراک به عنوان دوستدار سالمند نیز ذکر این نکته ضروری است که «شهر دوستدار سالمند» نباید شکل شعاری به خود بگیرد و تنها در حد اسم باقی بماند. برای تحقق عملی آن، به الزامات و امکانات و برنامه زمان‌بندی در این خصوص نیاز داریم.

طرح سلامت اجتماعی محله‌محور از استان مرکزی آغاز شد

استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: طرح سلامت اجتماعی محله‌محور با هدف توانمندسازی و ارتقای تاب‌آوری، سرمایه انسانی و سطح زندگی در محله‌ها، از این استان آغاز شده است. با محله‌محوری می‌توان سلامت اجتماعی و وفاق ملی را ارتقاء داد. بر این اساس این طرح از این استان آغاز و سپس در سایر نقاط کشور به اجرا در می‌آید. استفاده از ظرفیت اماکن دستگاه‌های دولتی، استقرار سازمان‌های ارائه دهنده خدمات در محلات و تامین نیروی انسانی از ارکان این طرح است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: این طرح با محوریت مدارس، خدمات متنوعی به ویژه برای سالمندان ارائه خواهد کرد و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فضایی فراگیر برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی ایجاد می‌کند. در این طرح می‌توان با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های خالی این دستگاه‌ها استفاده کرد. این طرح، با تمرکز بر ارائه خدمات در محله‌ها، می‌تواند دسترسی سالمندان و مددجویان به حمایت‌های اجتماعی و سلامت را تسهیل کند.

وی به بیمه تأمین اجتماعی رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری اشاره کرده و ادامه داد: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر و 30 درصد زنان سرپرست خانوار شهری استان مرکزی بیمه تأمین اجتماعی رایگان می‌شوند. این طرح یکی از خدمات برجسته برای توانمندسازی زنان است و به بهبود معیشت و امنیت اجتماعی آنان کمک می‌کند. همچنین سازمان بهزیستی متعهد شد تا به آورده 300 مددجو بهزیستی استان که در صف تحویل واحدهای مسکونی هستند، کمک کند.

استاندار مرکزی با اشاره به حمایت‌های دولت، خیرین و همراهی مردم، اظهار داشت: فعالیت‌های بهزیستی در استان مرکزی با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت و تلاش می‌کنیم نواقص موجود در خدمت‌رسانی به مددجویان، معلولان و سالمندان را برطرف کنیم. این اقدامات، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی گروه‌های هدف کمک می‌کند، بلکه همبستگی اجتماعی را در استان تقویت خواهد کرد. اراک در مسیر حمایت مؤثر از سالمندان و مددجویان قرار می‌دهد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

زندیه‌وکیلی همچنین از تصمیمات جدید برای احداث مراکز خدماتی خبر داد و تصریح کرد: ایجاد مرکز تخصصی اوتیسم و سایر مراکز ارائه خدمات به گروه‌های خاص، از جمله تعهدات بهزیستی در این استان است و در این راستا 2 یا 3 مرکز ویژه برای خدمات خاص از جمله مرکز اوتیسم در استان ایجاد می‌شود. پرداخت حق پرستاری برای بیماران ضایعه نخاعی و سایر افراد واجد شرایط طبق قانون تا پایان سال به طور کامل تسویه خواهد شد.

