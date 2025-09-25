به گزارش ایلنا ازهمدان، حمید ملانوری شمسی امروز در اجلاس شهرداران کلان‌شهرهای کشور که به میزبانی همدان برگزار شد با تاکید بر منابع طبیعی و انسانی در مدیریت شهری، تصریح کرد: امروز شهرهای ما دچار پدیده حاشیه‌نشینی شده اند که نشان از هجرت مردم از روستاها و شهرهای کم برخوردار به سمت شهرهاست و این یکی از بزرگترین معضلات ما شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه شهرداران فقط مدیر شهر خود نباشند باید محور مدیریت جوامع محلی اطراف خود نیز باشند، ادامه داد: خیلی از روستاهای ما شهر شدند اما هنوز زندگی روستایی در آنها جریان دارد.

وی یادآور شد: در استان همدان بیش از ۵۰۰۰ پرونده در کمیسون ماده ۵ تعیین تکلیف شده است.

ملانوری شمسی اظهار کرد: استان همدان به لحاظ منطقه‌ای در مرکز غرب کشور قرار دارد و زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل در این استان وجود دارد.

استاندار همدان ادامه داد: استان همدان به دلیل پیشینه تمدنی و یافته‌های تاریخی هگمتانه نشان از این دارد که این شهر دارای مردمانی با فرهنگ غنی است.

وی افزود: استان همدان یک استان کشاورزی پایه است به‌طوری‌که حدود ۹۰۰ هزار تن سیب‌زمینی و ۶۰ هزار تن سیر و انگور و گندم و گردو از تحولات ارزشمند استان است که در کنار ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی در استان رویش دارد که چهار گونه آن در هیچ جای دنیا رشد نمی‌کند.

استاندار همدان تصریح کرد: به قدری گیاهان دارویی در استان جایگاه ارزشمندی داشته که ۵۷ روستای این استان نام گیاهان را داشته است.همدان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گشنیز و رازیانه در کشور و منطقه است.

وی با اشاره به جذابیت‌های معدنی استان همدان، خاطرنشان کرد: ۲۴ نوع گوهرسنگ در استان همدان وجود دارد که در کنار این معادن صنایع خوبی برای جلوگیری از خام‌فروشی در استان ایجاد شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه در پیاده‌روی اربعین همدان میزبان بیشترین زائران بودیم که از جاده‌های استان عبور کردند، گفت: قبل از جنگ تحمیلی اخیر همدان میزبان کنفوبیشن گردشگری سلامت بود.

ملانوری‌ شمسی با بیان اینکه استان همدان ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی در خود جای داده است، تأکید کرد: رئیس مرکز انیستیتو پاستور در یکی از روستاهای استان همدان زندگی کرده و پایگاه این دانشمند در روستای اکنلو وجود دارد.

وی با تأکید براینکه در این دوره از مدیریت استان همدان نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تهیه شده است، گفت: بزرگترین محور توسعه استان را گردشگری قرار داده‌ایم.

