نخستین فرهنگسرای دفاع مقدس کشور در شیراز افتتاح شد

به گزارش ایلنا، در این آیین، از ٤۵ اثر هنری گالری موزه دفاع مقدس فارس رونمایی شد و فرهنگسرای دفاع مقدس به طور رسمی افتتاح شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس در این مراسم گفت: این مرکز فرهنگی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در ضلع شرقی میدان ولیعصر (عج) راه‌اندازی شده و به‌عنوان اقدامی ملی و شاخص معرفی شده است.

سردار سعید کوشکی با اشاره به روند توسعه موزه دفاع مقدس فارس، گفت: این مجموعه از سال ١٣٨٠ در زمینی به مساحت ١٦ هزار متر‌مربع پایه‌گذاری شد و در پنج سال اخیر، با اختصاص دو قطعه زمین جدید از سوی مدیریت شهری، ١٠ هزار متر‌مربع به فضای آن افزوده شده است.

سردار کوشکی افزود: ساختمان گالری موزه در سال ١٣٩٦ به بهره‌برداری رسید و از میان ٩٠٠ سوژه، ٩۵ اثر هنری برای طراحی و اجرا انتخاب شد. موزه‌آرایی این بخش از سال ١٣٩٩ آغاز شده و در آیین امروز، ٤۵ اثر هنری شامل نقاشی، آثار حجمی و دیجیتال رونمایی شد. همچنین قرار است ۵٠ اثر دیگر در هفته دفاع مقدس سال آینده به این مجموعه افزوده شود.

وی موزه دفاع مقدس را قلب تپنده انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت دانست و اظهار کرد: در یک سال گذشته، بیش از ٣٠ هزار دانش‌آموز و دانشجو از این مرکز بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش موثر آن در ترویج فرهنگ شهادت است.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که فارس بهترین مکان برای تلفیق دین، حماسه و هنر است و باید مراکز فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس در‌شان این جایگاه طراحی و توسعه یابند.

استاندار فارس هم در سخنانی، دفاع مقدس را مقطعی نورانی در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: شهدا و ایثارگران مسیری را پیمودند که عرفا و زاهدان در طول عمر خود طی می‌کنند.

حسینعلی امیری افزود: دفاع مقدس گنجینه‌ای بی‌پایان است که هر بخش آن، ظرفیت پرداخت فرهنگی، اجتماعی و هنری دارد.

امیری به نقش اقشار مختلف در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: از فرهنگیان و دانش‌آموزان گرفته تا صنعتگران و کارآفرینان، همه در تامین نیاز‌های جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس، ادبیات حماسی ایران را از افسانه به واقعیت رساند.

استاندار فارس افزود: آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داد، تجلی‌گاه فضیلت‌های انسانی چون ایثار، گذشت، فداکاری، وفاداری و عشق به وطن بود؛ فضیلت‌هایی که زاهدان و عارفان در طول سالیان دراز در پی آن بودند و رزمندگان ما در آن دوران به آن دست یافتند.

‌ معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، هم با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "آنچه داریم از محرم و عاشورا است"، گفت: فرهنگ عاشورا در دو واژه عشق و شهادت خلاصه می‌شود و این فرهنگ، پایه‌گذار انقلاب اسلامی بوده است.

‌سردار محمدجعفر اسدی با بیان خاطراتی از دوران جنگ و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به امور شهدا، افزود: شهدا جایگاهی فراتر از امامزادگان دارند و باید به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه ویژه شود.

سردار اسدی همچنین با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشار‌های دشمنان، گفت: در‌حالی‌که در صدر اسلام برخی خطبه پیامبر را برای تجارت ترک کردند، مردم ایران در سخت‌ترین شرایط، حتی با انفجار بمب در نماز جمعه، از رهبر خود جدا نشدند.

وی با یادآوری تلاش‌های رژیم پهلوی برای تغییر مسیر فرهنگی استان فارس، گفت: با وجود برگزاری جشن‌های هنر و ٢۵٠٠‌ساله، مردم فارس در روز‌های انقلاب با اعلام حکومت نظامی در سه شهر، نشان دادند که پای ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.



