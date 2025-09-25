به گزارش ایلنا از همدان، عباس صوفی در نشست شهرداران کلان‌شهرهای کشور گفت: در کمیسیون عمرانی مجلس وظیفه داریم به مواردی که به موفقیت شهرداری‌ها کمک می‌کند توجه کنیم، چرا که می‌توانیم کمک‌حال شهرداری‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه بار اصلی مدیریت شهری بر دوش شهرداری‌هاست، افزود: طبق قانون توسعه، باید حوزه مدیریت واحد شهری را شروع کنیم و باید به این امر اعتقاد داشته باشیم، چرا که مردم باید رضایتمندی داشته باشند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با این توضیح که اقدامات انجام‌شده در مجلس برای شهرداری‌ها در سال گذشته اقدامات خوبی بود، مطرح کرد: یکی از این اقدامات، حل مورد اختلافی «12 در هزار» با گمرک بود که در نهایت دولت پذیرفت گمرک باید این رقم را بپردازد.

صوفی با بیان اینکه با حل مشکل «12 در هزار» در سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری‌ها پرداخت شد و امسال نیز نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای شهرداری‌ها اضافه می‌شود، ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید نیز که مرتبط با شهرداری‌هاست، می‌توانیم کمک کنیم تا منافع خود را از دولت دریافت کنید.

وی پیگیری قانون هوای پاک و اعتبارات آلایندگی را از دیگر موارد مورد پیگیری در کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد و گفت: در بحث قیمت‌گذاری قیر، سه ماه است با وزرای مربوطه جلسه داریم تا قیمت قیر را روی 8900 تومان تثبیت کنیم که این اتفاق نیز محقق شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر در شهرداری‌ها کمیته‌ای برای پیگیری منافع ماده 12 تشکیل شده و منافع شهرداری را بازگردانند، عدد به‌دست‌آمده عدد بزرگی خواهد بود که می‌تواند به شهرداری‌ها کمک کند.

صوفی عنوان کرد: قانون سازمان نظام مهندسی و قانون ماده 100 دو موردی هستند که روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و درخواست داریم شما نیز پیرامون آن‌ها نظر دهید. قانون ماده 100 یکی از مترقی‌ترین قوانین است.

