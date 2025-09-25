وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان بهار عنوان کرد:
تحقق امنیت غذایی با حمایت از تولید داخلی
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش محوری تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی کشور، سیاستهای دولت چهاردهم را بر مبنای حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان خُرد و بزرگ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از همدان، غلامرضا نوریقزلجه امروز در همایش فعالان حوزه کشاورزی شهرستان بهار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، از حاضران در جلسه بهویژه دکتر توسلی، نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس، و معاون استاندار همدان، تشکر و قدردانی کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، به مهمترین اولویتهای وزارتخانه در شهرستانهای کشاورزیخیز مانند کبودراهنگ پرداخت. وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از برنامههای اصلی وزارتخانه دانست و گفت: در کشوری که حجم قابل توجهی از تولیدات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشود، صنایع تبدیلی جایگاه ویژهای دارند. همچنین پتانسیلهای صادراتی ارزشمند، لزوم فعالسازی هرچه بیشتر این صنایع را دوچندان میکند.
نوریقزلجه افزود: وزارتخانه از نزدیک با دانشگاهها برای پروژههای پژوهشی همکاری خواهد کرد و به متقاضیان صنایع تبدیلی در زمینه تغییر کاربری اراضی، صدور مجوز و دریافت تسهیلات، اولویت و کمک ویژه خواهد داد.
در خصوص مدیریت سوخت بخش کشاورزی، وزیر با اشاره به اختیارات واگذارشده به استانها، بر ضرورت همکاری میان جهاد کشاورزی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و استانداری تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: محاسبات سوخت نباید صرفاً بر اساس پیمایش باشد، زیرا بسیاری از فعالیتهای کشاورزی مانند کار با خرمنکوب یا آبیاری درجا و بدون پیمایش صورت میگیرد. بنابراین، نیاز واقعی کشاورزان باید با دقت بیشتری در محاسبات لحاظ شود تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
تلاش برای تنظیم بازار سیبزمینی و محصولات کلیدی
نوریقزلجه با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان بهار در تولید سیبزمینی و سهم ۲۵۰ هزار تنی آن در تولید کشور، گفت: ما از هرگونه نوآوری و فناوری در تولید و تکثیر سیبزمینی حمایت میکنیم و آماده کمک به بخش خصوصی در این زمینه هستیم.» وی در ادامه به مشکلات نوسانات قیمت این محصول پرداخت و راهحل آن را تنظیم دقیق تولید از طریق اجرای الگوی کشت دانست.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «برای تنظیم بازار، باید آمار دقیقی از میزان تولید و موجودی انبارها در کل کشور داشته باشیم. این امر بدون همکاری و صداقت کشاورزان، بنکداران، تعاونیها و انجمنها میسر نیست. اگر این همکاری شکل بگیرد، میتوانیم تولید را مدیریت کرده، نیاز داخلی را تأمین و مازاد را صادر کنیم.» او همچنین صادرات محصولات با کیفیت را عاملی برای تنظیم قیمت و کیفیت تولیدات داخلی دانست و این اقدام را بهشدت مورد حمایت وزارتخانه قرار داد.
وزیر کشاورزی در واکنش به برخی اظهارات رسانهای مبنی بر «ساختگی بودن افزایش قیمت مرغ» و «قیمتگذاری نشدن برنج داخلی»، به شفافسازی پرداخت. او افزایش مقطعی قیمت مرغ را ناشی از قطعی برق و گرمای هوا دانست که با بهبود شرایط، به حالت عادی بازگشت.
وی در مورد برنج نیز گفت که قیمتگذاری آن قانونی نیست، مگر برای محصولاتی که از یارانه یا ارز ترجیحی استفاده میکنند. نوریقزلجه افزود: اینکه وزارت جهاد کشاورزی مجاز به قیمتگذاری برنج ایرانی نیست، حرف من نیست، بلکه قانون است. البته اگر قیمت محصولی به صورت غیرمتعارف افزایش یابد، ستاد تنظیم بازار اجازه کنترل و در صورت لزوم قیمتگذاری را دارد.
وعده حمایت همهجانبه از تولیدکننده و وحدت ملی
در بخش پایانی سخنرانی، وزیر جهاد کشاورزی با قاطعیت اعلام کرد که وزارتخانه در دولت چهاردهم با تأکید ویژه رئیسجمهور، تمام سیاستهای خود را بر مبنای حمایت از تولیدکننده داخلی قرار داده است. وی افزود: اگر تولید و تولیدکننده لطمه ببیند، امنیت غذایی قابل جبران نیست و همه چیز با واردات تأمین نمیشود.
همچنین از کاهش تعداد استعلامها برای سرمایهگذاریها خبر داد و رویکرد دولت را رفع موانع به جای صرفاً جذب سرمایه دانست.
نوریقزلجه در نهایت، با اشاره به شعار دولت چهاردهم، بر لزوم اتحاد، انسجام و همدلی تأکید کرد و گفت: هر کسی در هر جایگاهی باید با شور و شوق بیشتر برای تولید و آبادانی کشور تلاش کند. دولت چهاردهم به دنبال دعواهای سیاسی و جناحی نیست و دست همکاری خود را به سوی همه ایرانیان دراز میکند تا فارغ از نگاههای سیاسی، برای ایران کار کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که با این رویکرد، روندی خوب در بازار محصولات کشاورزی شکل بگیرد تا اقتصاد کشور رونق یابد.