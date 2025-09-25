۵۷ نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی در آیین افتتاح هم‌زمان ۵۷ نیروگاه خورشیدی در استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: در مرحله بعد، این طرح‌ها در کنار چاه‌های کشاورزی، صنایع، شهرک‌های صنعتی و ادارات شهرستانی به‌صورت تجمیعی و با همکاری صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها توسعه یافتند.

وی از راه‌اندازی مزارع خورشیدی کوچک با ظرفیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات توسط صندوق‌های فرزانه در سراسر کشور خبر داد و نمونه موفق استان چهارمحال و بختیاری را که با حمایت استانداری منجر به ورود ۱۰۲ کیلووات انرژی خورشیدی به مدار شده است، مثالی از همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی دانست.

سردار زهرایی با اشاره به نقش تعاون بسیج در سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد مزارع خورشیدی بزرگ را برای رفع ناترازی انرژی ضروری خواند و افزود:اگر جذابیت‌های این طرح به مردم منتقل شود، می‌توانیم شاهد مشارکت گسترده مردمی باشیم؛ چرا که این طرح علاوه بر اقتصادی بودن، در حوزه پدافند غیرعامل، درآمدزایی خانوار، تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی مؤثر است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه مردم ایران بسیار بصیر و آگاه هستند، اظهار داشت: امسال بخش عمده‌ای از تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج در مناطقی که ظرفیت انرژی خورشیدی وجود دارد، به این سمت سوق داده شده است.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در استان‌های مختلف و انجام اقدامات انگیزشی، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، با همراهی دولت و مشارکت مردم، کارنامه قابل قبولی در توسعه انرژی خورشیدی ارائه شود.

