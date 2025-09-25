خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵۷ نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

۵۷ نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد
کد خبر : 1691435
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور از اجرایی شدن ۱۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی در سال گذشته خبر داد و بر توسعه مشارکت‌های مردمی در این زمینه خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی در آیین افتتاح هم‌زمان ۵۷ نیروگاه خورشیدی در استان چهارمحال و بختیاری  اظهارداشت:  در مرحله بعد، این طرح‌ها در کنار چاه‌های کشاورزی، صنایع، شهرک‌های صنعتی و ادارات شهرستانی به‌صورت تجمیعی و با همکاری صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها توسعه یافتند.

وی از راه‌اندازی مزارع خورشیدی کوچک با ظرفیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات توسط صندوق‌های فرزانه در سراسر کشور خبر داد و نمونه موفق استان چهارمحال و بختیاری را که با حمایت استانداری منجر به ورود ۱۰۲ کیلووات انرژی خورشیدی به مدار شده است، مثالی از همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی دانست.

سردار زهرایی با اشاره به نقش تعاون بسیج در سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد مزارع خورشیدی بزرگ را برای رفع ناترازی انرژی ضروری خواند و افزود:اگر جذابیت‌های این طرح به مردم منتقل شود، می‌توانیم شاهد مشارکت گسترده مردمی باشیم؛ چرا که این طرح علاوه بر اقتصادی بودن، در حوزه پدافند غیرعامل، درآمدزایی خانوار، تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی مؤثر است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه مردم ایران بسیار بصیر و آگاه هستند، اظهار داشت: امسال بخش عمده‌ای از تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج در مناطقی که ظرفیت انرژی خورشیدی وجود دارد، به این سمت سوق داده شده است.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در استان‌های مختلف و انجام اقدامات انگیزشی، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، با همراهی دولت و مشارکت مردم، کارنامه قابل قبولی در توسعه انرژی خورشیدی ارائه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی