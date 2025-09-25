خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بسیج سازندگی از طراحی الگوی «هفته مزیت بسیج» خبر داد

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از طراحی الگوی «هفته مزیت بسیج» با هدف تسهیل ورود مردم به عرصه‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، سردار محمد زهرایی  امروز  در حاشیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی شهر کیان اظهار داشت: سازمان بسیج مستضعفین در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، الگویی را با عنوان «هفته مزیت بسیج» طراحی کرده که هدف آن تسهیل ورود مردم به عرصه‌های اقتصادی است. وی افزود: ما در بسیج کار را به قصد انتفاع انجام نمی‌دهیم، بلکه در کنار مردم قرار می‌گیریم تا مسیر تولید تا بازار را برایشان هموار کنیم.

سردار زهرایی بیان کرد: مزیت اصلی بسیج در این مسیر، تسهیلگری و تکثیر الگوهای موفق است. وی گفت: عرصه‌هایی که بسیج در آن‌ها ورود پیدا کرده، عمدتاً مرتبط با معیشت مردم، صنایع دستی و دامداری هستند، در همین راستا طرح ویژه‌ای نیز با عنوان «نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی» در حال اجراست که شامل آموزش، صدور گواهی، اعطای تسهیلات و همراهی با تولیدکنندگان برای دریافت مجوزهای لازم از جمله سیب سلامت و پروانه بهداشتی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر اهمیت بازار در زنجیره تولید گفت: تعریف ما از بازار، از بازار آغاز می‌شود؛ یعنی ابتدا باید بازار دیده شود، سپس تولید شکل بگیرد و در نهایت دوباره به بازار بازگردیم به همین دلیل، نمایشگاه‌هایی در سطح محلی، شهرستانی، مجازی و ملی برگزار می‌کنیم تا محصولات مزیت‌دار هر منطقه معرفی و شبکه‌سازی شوند.

سردار زهرایی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: محصولاتی مانند پولکی و نبات می‌توانند به خوشه‌های تولیدی تبدیل شوند.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت شهرداری، ادارات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارگاه‌های تولیدی در برگزاری نمایشگاه شهر کیان گفت: تلاش ما بر این است که با حمایت تسهیلاتی، آموزش‌های تکمیلی و الگوسازی، در کنار تولیدکنندگان باشیم تا اتفاقات خوبی در مسیر اقتصاد مقاومتی رقم بخورد.

