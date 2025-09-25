رئیس سازمان بسیج سازندگی از طراحی الگوی «هفته مزیت بسیج» خبر داد

به گزارش خبرنگار ایلنا ، سردار محمد زهرایی امروز در حاشیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی شهر کیان اظهار داشت: سازمان بسیج مستضعفین در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، الگویی را با عنوان «هفته مزیت بسیج» طراحی کرده که هدف آن تسهیل ورود مردم به عرصه‌های اقتصادی است. وی افزود: ما در بسیج کار را به قصد انتفاع انجام نمی‌دهیم، بلکه در کنار مردم قرار می‌گیریم تا مسیر تولید تا بازار را برایشان هموار کنیم.

سردار زهرایی بیان کرد: مزیت اصلی بسیج در این مسیر، تسهیلگری و تکثیر الگوهای موفق است. وی گفت: عرصه‌هایی که بسیج در آن‌ها ورود پیدا کرده، عمدتاً مرتبط با معیشت مردم، صنایع دستی و دامداری هستند، در همین راستا طرح ویژه‌ای نیز با عنوان «نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی» در حال اجراست که شامل آموزش، صدور گواهی، اعطای تسهیلات و همراهی با تولیدکنندگان برای دریافت مجوزهای لازم از جمله سیب سلامت و پروانه بهداشتی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر اهمیت بازار در زنجیره تولید گفت: تعریف ما از بازار، از بازار آغاز می‌شود؛ یعنی ابتدا باید بازار دیده شود، سپس تولید شکل بگیرد و در نهایت دوباره به بازار بازگردیم به همین دلیل، نمایشگاه‌هایی در سطح محلی، شهرستانی، مجازی و ملی برگزار می‌کنیم تا محصولات مزیت‌دار هر منطقه معرفی و شبکه‌سازی شوند.

سردار زهرایی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: محصولاتی مانند پولکی و نبات می‌توانند به خوشه‌های تولیدی تبدیل شوند.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت شهرداری، ادارات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارگاه‌های تولیدی در برگزاری نمایشگاه شهر کیان گفت: تلاش ما بر این است که با حمایت تسهیلاتی، آموزش‌های تکمیلی و الگوسازی، در کنار تولیدکنندگان باشیم تا اتفاقات خوبی در مسیر اقتصاد مقاومتی رقم بخورد.

