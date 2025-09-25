سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد
سیاست نباید در انتصابات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دخالتی داشته باشد
در آئینی با حضور رئیس و جمعی از مدیران و مسئولین دانشگاه علومپزشکی یاسوج، سرپرست معاونت درمان این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، سیده رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با صدور حُکمی، محمدطاهر طیب زادگان را به عنوان سرپرست معاونت درمان این دانشگاه منصوب کرد.
سیده رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تجربیات گذشته، بر ضرورت پرهیز از گرایشهای سیاسی در انتصابات حوزه درمان تأکید و اظهارداشت: در حوزه معاونت درمان، هیچگونه تفکر سیاسی نباید دخالت داشته باشد و انتخاب مسئولان جدید باید صرفاً بر اساس شاخصهای تخصصی و مدیریتی صورت گیرد.
وی افزود: این تغییر و تحول با هدف تمرکز بر رفع مشکلات اساسی بیمارستانها و دوری از سیاستزدگی در حوزه سلامت انجام شده است.
پناهی از تلاش های محمود شهامت معاونت سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز تقدیر کرد.