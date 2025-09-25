۲۴ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی و ۱۷ سال حبس تاوان قاچاق سوخت توسط مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده های نفتی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به عزم و اراده جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت اظهار داشت: در تداوم اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان و برخورد بدون اغماض با قانون شکنان و گروههای سازمان یافته، یکی از پروندههای مهم در خصوص قاچاق سازمان یافته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآوردههای نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید؛ در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و با صدور رای بدوی، سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی و مدیران عامل آنها به مجازات های سنگین مالی و حبس محکوم شده اند.
وی در خصوص شیوه فعالیت این شبکه سازمان یافته ابراز داشت: بر اساس رای صادره از دادگاه بدوی، این شرکتها از طریق تبانی، صدور فاکتورهای صوری و نیز جعل اسناد، اقدام به اظهار محصولات صادراتی تحت عنوان حلّال ۴۰۲ و سایر مشتقات نموده و در این قالب قصد داشتند مقادیر قابل توجهی فرآورده یارانه ای را به خارج از کشور قاچاق کنند.
قهرمانی یادآور شد: پس از نمونه برداری از محمولههای مکشوفه و اظهار نظر قطعی کارگروه تعیین ماهیت استاندارد مشخص شد؛ این محموله ها به صورت صد درصد یارانهای بوده که بر این اساس و به موجب حکم صادره، فرآوردههای نفتی کشف شده نیز به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحویل شده است.
این مقام قضایی در خصوص متهمین پرونده و میزان محکومیت صادر شده برای آنها تصریح کرد: در این پرونده هر یک از اشخاص حقوقی شامل سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و چهار نفر از اشخاص حقیقی نیز که سه نفر آنها مدیران عامل این شرکتها میباشند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمین پرونده مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دادگاه، مدیران عامل این شرکتها به همراه یکی دیگر از متهمین که با آنها در امر قاچاق فرآوردههای نفتی همکاری داشته است، جمعاً به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده اند.
وی همچنین تاکید کرد: برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در قاچاق سازمان یافته سوخت و غارتگران ثروت های عمومی و منابع ملی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد و در این زمینه با تمامی عوامل، بدون چشم پوشی و قاطعانه برخورد خواهد شد.