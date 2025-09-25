پارکبان ماسولهای کیف ۵۰ میلیون دیناری را به صاحبش بازگرداند
شهردار ماسوله گفت: پارکبان ماسولهای که کیف ۵۰ میلیون دیناری یک گردشگر خارجی اهل اقلیم کردستان عراق را پیدا کرده بود را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش ایلنا از فومن، یوسف نیروئی، شهردار ماسوله اظهار کرد: حمد علی پورجبار پارکبان پاکدست ماسولهای که کیف پول یک گردشگر خارجی اهل اقلیم کردستان عراق را پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند.
یوسف نیروئی افزود: محتویات این کیف پول شامل بیش از پنجاه میلیون دینار وجه نقد، مدارک شخصی و یک گوشی تلفن همراه بود که به صاحبش بازگردانده شد.