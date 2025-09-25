به گزارش ایلنا از فومن، یوسف نیروئی، شهردار ماسوله اظهار کرد: حمد علی پورجبار پارکبان پاکدست ماسوله‌ای که کیف پول یک گردشگر خارجی اهل اقلیم کردستان عراق را پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند.

یوسف نیروئی افزود: محتویات این کیف پول شامل بیش از پنجاه میلیون دینار وجه نقد، مدارک شخصی و یک گوشی تلفن همراه بود که به صاحبش بازگردانده شد.

