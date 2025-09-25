در دیدار سفیر جمهوری قزاقستان با طاعتی مقدم عنوان شد:
جایگاه منحصر به فرد منطقه در مسیر کریدور بینالمللی شمال–جنوب
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: وجود دو بندر فعال، انزلی و کاسپین، دسترسی به شبکه ریلی، مسیرهای جادهای و امکانات حملونقل دریایی و هوایی، منطقه آزاد انزلی را به هاب ترانزیتی و لجستیکی راهبردی در منطقه تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در سفر رسمی به گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتوگو کرد. این نشست با حضور عضو هیأت مدیره و معاون توسعه اقتصادی سرمایهگذاری و مدیران سازمان برگزار شد و زمینههای گسترش همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی، بندری و لجستیکی میان ایران و قزاقستان بررسی گردید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به جایگاه منحصر به فرد منطقه در مسیر کریدور بینالمللی شمال–جنوب گفت: «وجود دو بندر فعال، انزلی و کاسپین، دسترسی به شبکه ریلی، مسیرهای جادهای و امکانات حملونقل دریایی و هوایی، منطقه آزاد انزلی را به هاب ترانزیتی و لجستیکی راهبردی در منطقه تبدیل کرده است.»
وی افزود: «این مزیتهای کریدوری نه تنها امکان کاهش زمان و هزینههای حملونقل بین کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، روسیه، کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس را فراهم میکند، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات و واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایجاد مینماید.»
اونالبایف سفیر قزاقستان نیز با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، منطقه آزاد انزلی را حلقهای مهم در اتصال ایران به بازارهای اوراسیا و تقویت ترانزیت کالا معرفی کرد. وی افزود: «با بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی و بندری این منطقه، میتوان مسیرهای پایدار و کمهزینه برای صادرات و واردات ایجاد کرد و حجم تبادلات تجاری دو کشور که سال گذشته هفتصد هزار تن بود را به شکل قابل توجهی افزایش داد.»
در این دیدار، علاوه بر ظرفیتهای حملونقل و ترانزیت، فرصتهای سرمایهگذاری مشترک در حوزههای صنعتی، فناوری، لجستیک و گردشگری دریایی مورد بحث قرار گرفت. مدیرعامل سازمان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی آماده همکاری برای جذب سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه است، تأکید کرد: «ایجاد زیرساختهای لجستیکی و صنعتی جدید در کنار توسعه اسکلهها، انبارها و ناوگان حملونقل، میتواند حجم مبادلات بین ایران و قزاقستان را بیش از پیش افزایش دهد و نقش منطقه را در اقتصاد دریامحور کشور تقویت نماید.»
در پایان نشست سفیر قزاقستان به همراه مدیرعامل سازمان از مجتمع بندری کاسپین و زیرساختهای آن بازدید به عمل آورد.