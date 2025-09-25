به گزارش ایلنا از بندرانزلی، اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در سفر رسمی به گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با حضور عضو هیأت مدیره و معاون توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری و مدیران سازمان برگزار شد و زمینه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بندری و لجستیکی میان ایران و قزاقستان بررسی گردید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به جایگاه منحصر به فرد منطقه در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب گفت: «وجود دو بندر فعال، انزلی و کاسپین، دسترسی به شبکه ریلی، مسیرهای جاده‌ای و امکانات حمل‌ونقل دریایی و هوایی، منطقه آزاد انزلی را به هاب ترانزیتی و لجستیکی راهبردی در منطقه تبدیل کرده است.»

وی افزود: «این مزیت‌های کریدوری نه تنها امکان کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل بین کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، روسیه، کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس را فراهم می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات و واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایجاد می‌نماید.»

اونالبایف سفیر قزاقستان نیز با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، منطقه آزاد انزلی را حلقه‌ای مهم در اتصال ایران به بازارهای اوراسیا و تقویت ترانزیت کالا معرفی کرد. وی افزود: «با بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و بندری این منطقه، می‌توان مسیرهای پایدار و کم‌هزینه برای صادرات و واردات ایجاد کرد و حجم تبادلات تجاری دو کشور که سال گذشته هفتصد هزار تن بود را به شکل قابل توجهی افزایش داد.»

در این دیدار، علاوه بر ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های صنعتی، فناوری، لجستیک و گردشگری دریایی مورد بحث قرار گرفت. مدیرعامل سازمان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی آماده همکاری برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه است، تأکید کرد: «ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و صنعتی جدید در کنار توسعه اسکله‌ها، انبارها و ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند حجم مبادلات بین ایران و قزاقستان را بیش از پیش افزایش دهد و نقش منطقه را در اقتصاد دریامحور کشور تقویت نماید.»

در پایان نشست سفیر قزاقستان به همراه مدیرعامل سازمان از مجتمع بندری کاسپین و زیرساخت‌های آن بازدید به عمل آورد.