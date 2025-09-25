خانه



گیلان ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۴:۱۴

شناسایی عاملان نزاع دسته جمعی ماسال / دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده پلیس، علت درگیری اختلافات شخصی بوده، افزود: دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند.