شناسایی عاملان نزاع دسته جمعی ماسال / دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده پلیس، علت درگیری اختلافات شخصی بوده، افزود: دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از ماسال، فرمانده انتظامی ماسال از شناسایی عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «مرتضی ترازی» در خصوص این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای شهرستان ماسال، بلافاصله عوامل پلیس در محل حاضر شدند.

وی در ادامه بیان داشت: پس از حضور ماموران انتظامی عاملان این نزاع و درگیری شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان بیان داشت: پلیس با افرادی که به هر نحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل آسایش مردم شوند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.

