نمایش خیابانی «حمامات السلام» از خوزستان به جشنواره کرکوک عراق رسید
نمایش خیابانی «حمامات السلام» به کارگردانی ناصر میاحی از خوزستان به جشنواره کرکوک در عراق راه یافت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی منصور مسئول روابط عمومی این اثر نمایشی، امروز اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی است و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد تا آثار ایرانی بیشتری در جشنواره‌ها و رویداد‌های جهانی به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: نمایش «حمامات السلام» از استان خوزستان با ایده‌پردازی و طرح زهرا هلیچه، توجه داوران و تماشاگران را به خود جلب کرد.

منصور ادامه داد: در این اثر نمایشی، هنرمندان خوزستانی از جمله ناصر میاحی، زهرا ممبینی، حلما طهماسبی، رایان نوین مهر، الیاس بروایه و طا‌ها کریمی ایفای نقش کرده‌اند.

از دیگر عوامل اجرایی این نمایش می‌توان به مهرداد انجینی سرپرست گروه، مهدی منصور دستیار کارگردان و مسئول روابط عمومی، رحمان برهانی طراحی حرکات، رشید امیری مشاور هنری، زهرا شمس طراحی صحنه، رضوان زکالون طراحی لباس، سعیده اچرش گریم و عباس عفری طراحی پوستر و بروشور اشاره کرد.

در این جشنواره، ۸۹ اثر از ۳۰ کشور جهان شرکت کرده‌اند.

جشنواره بین‌المللی تئاتر کرکوک عراق از ۱۱ تا ۱۵ آبان ماه سال جاری در شهر کرکوک برگزار می‌شود.

