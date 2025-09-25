خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا عنوان شد؛

نجات سرنشین محبوس شده در خودرو سواری با تلاش نجاتگران سازمان آتش‌نشانی شوش

کد خبر : 1691397
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از نجات جان سرنشین یک خودرو در شوش خبر داد.

سیدمحمدموسوی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: درساعت ٠۴:۵٠دقیقه بامداد امروز پنج‌شنبه ۳مهرماه یک مورد حادثه رانندگی در مسیر شوش به اهواز، نرسیده به روستای حمزه  به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: با اعلام حادثه بلافاصله  یک اکیپ امداد و نجات به محل مورد نظر اعزام و کار امدادرسانی را آغاز کردند.

موسوی ادامه داد: راننده خودرو سمند (حدوداً ۳۱ ساله) به دلایل نامعلوم با شدت به پشت تریلی برخورد کرده  و  محبوس شده بود که نیروهای آتش‌نشانی با کمک سِت نجات هیدرولیک نسبت به خارج کردن فرد و سپردن وی به عوامل اورژانس اقدام کردند و همزمان کار ایمنی محل را نیز انجام دادند.

 رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش تصریح کرد: علت حادثه  توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

 

