در تماس با ایلنا عنوان شد؛
نجات سرنشین محبوس شده در خودرو سواری با تلاش نجاتگران سازمان آتشنشانی شوش
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از نجات جان سرنشین یک خودرو در شوش خبر داد.
سیدمحمدموسوی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: درساعت ٠۴:۵٠دقیقه بامداد امروز پنجشنبه ۳مهرماه یک مورد حادثه رانندگی در مسیر شوش به اهواز، نرسیده به روستای حمزه به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اطلاع داده شد.
وی افزود: با اعلام حادثه بلافاصله یک اکیپ امداد و نجات به محل مورد نظر اعزام و کار امدادرسانی را آغاز کردند.
موسوی ادامه داد: راننده خودرو سمند (حدوداً ۳۱ ساله) به دلایل نامعلوم با شدت به پشت تریلی برخورد کرده و محبوس شده بود که نیروهای آتشنشانی با کمک سِت نجات هیدرولیک نسبت به خارج کردن فرد و سپردن وی به عوامل اورژانس اقدام کردند و همزمان کار ایمنی محل را نیز انجام دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی شوش تصریح کرد: علت حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.